مال وأعمال

كشف عدد من المستثمرين السياحيين في الأحساء عن ارتفاع معدلات الزيارة السياحية للأحساء، معبرين عن تفاؤلهم بمستقبل منطقتهم.

وأوضحوا في لقاءات متفرقة أجرتها معهم النهار بمناسبة اختيار الأحساء عاصمة السياحة العربية لعام 2019 أن الأحساء نموذجاً للسياحة البيئية نظير تنوع مقوماتها التي تجتمع فيها الجغرافيا، بالإضافة إلى أنها واحة نخيل تحيط بها رمال وجبال وبحار ما جعلها في مصاف المدن العمالية كموقع تراث عالمي ومدينة إبداعية في الحرف اليدوية والفنون الشعبية، وتمتلك مخزوناً من التراث والتاريخ العميق. وفيما يلي استعراض لأهم ملامح وأسباب اختيار الأحساء عاصمة السياحة العربية 2019.

مقومات متنوعة

في البداية أكد رئيس مجلس إدارة شركة الأحساء للسياحة والترفيه، وليد بن حسن العفالق، أن المحافظة شهدت انتعاشاً وارتفاعاً في معدلات زيارة السياح، لاسيما مع تفعيل التأشيرة الإلكترونية للسياح القادمين من خارج المملكة، متوقعاً أن تشهد مزيداً من الإقبال، خصوصاً مع الزخم الإعلامي الذي يرافق الأحساء هذه الأيام لاحتضانها اجتماعات الدورة الـ 25 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، والدورة الـ 22 للمجلس السياحي العربي للسياحة، بحضور جميع الدول الأعضاء والعديد من المنظمات والاتحادات ووسائل الإعلام العربية والعالمية.

وأضاف العفالق، والذي تشغل شركته موقع جبل القارة الوجهة السياحية الأولى بالأحساء، بأن المحافظة لا تزال بحاجة لمزيد من الاستثمارات، وعدها بيئة خصبة ينتظرها مستقبل سياحي مشرق.

ارتفاع المعدلات

ويتفق مدير عام مدينة جواثا السياحية، الأستاذ سعيد الجبران مع سابقه، مؤكداً أن تسليط الضوء على مقومات الأحساء يرفع من معدلات السياح والزوار، موضحاً أن الأحساء تشهد نقلة نوعية في بنيتها التحتية والخدمات المقدمة فيها، يدعمها في ذلك إرث عريق وتاريخ مستمد من الحضارات التي عاشت على أرضها، لتعكس الوجه الحضاري والمشرق للمملكة. يذكر أن الأحساء، تعد اليوم من أهم الوجهات السياحية العالمية، لما تحتضنه من مواقع تراثية وتاريخية وتنوع في طبيعتها، واعتمدت رسمياً العام الماضي (2018)، كخامس المناطق السعودية المسجلة ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي (اليونيسكو).

