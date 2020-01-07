مال وأعمال

أوضحت سيدة الأعمال والناشطة الاجتماعية ريم الرميحي أن العمل التطوعي جزء لا يتجزأ من نجاحها كسيدة أعمال، لافتة إلى أن تجربتها في مجال الأعمال رحلة لا تنتهي وهناك الكثير من التحديات التي واجهت واستطاعت أن تجتازها بقوة العزيمة والإصرار.

وفيما يلي التفاصيل:

? بداية، حدثينا عن مشوارك كسيدة أعمال سعودية؟

? بدايتي كسيدة أعمال صغيرة بدأت في عمر 17 سنة من محل صغير لبيع العبايات إلى شركة تأجير سيارات.

? كيف ترين مستقبل سيدة الأعمال في المملكه العربية السعودية وما علاقة ذلك بتمكين المرأة اليوم؟

? مشواري كسيدة أعمال اخذ مني الجهد الكبير فالسير نحو النجاح رحلة لا نهاية لها فمهما توقفت قليلاً عن السير صححت أخطائي وطورت مهاراتي وأكملت مسيرتي بتفاؤل وحماس.

تمكين المرأة في المملكة العربية السعودية وعملها في السوق له الأثر الكبير من ناحية القوة ودخولها بمجال العمل الحر و تمارس المرأة كل صلاحياتها وقدراتها في سبيل بناء ثقافة اجتماعية عملية معيشية لكسب الرزق ولا انظر للتمكين هو تحدي الرجل انما هو مساعدة الرجل والمساواة وهذا رأيي الشخصي.

? ما الصفات التي يجب أن تتمتع بها سيدة الأعمال السعودية؟

? صحيح أن المرأة رمز للأنوثة واللباقة، لكن ريادة الأعمال لا تتنافى أبداً مع تلك الصفات، إذ يمكن سيدة الأعمال الناجحة أن تكون أيضاً أنثى رقيقة ولبقة وأنيقة من الطراز الأول. وفيما يأتي لمحة عن الشروط الضرورية الواجب توافرها في كل امرأة ترغب في أن تكون رائدة أعمال ناجحة... مثل الصبر، القوة والعزيمة، الحلم، البشاشة، الثقة بالنفس، التأقلم مع الظروف.

? كيف تواجهين ما يقابلك من معوقات أثناء تأديتك لنشاطك الاجتماعي إضافة إلى عملك كسيدة أعمال؟

? نشاطي الاجتماعي كان بمحض ارادتي وهو التطوع وحب العمل التطوعيَّ والعمل التطوعي في مجتمعنا يستمدُّ جذورَه من تعاليم الإسلام الحنيف التي حضَّت على التوادّ والتراحُم، والتعاون والتَّكافل، والمناصرة والمروءَة، والبذل والعطاء، والإنفاق والمسارعة إلى الخيرات وعملي كسيدة أعمال اختلط في مجالي التطوعي حيث اقوم بمشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في حفلاتهم أو عند زيارة دور الايتام مجموعة من السيارات المني كوبر الكلاسيك للتصوير او جوله بها ف لم اشعر بأي معوقات اتجاة ذلك والحديث عن هذا المجال يتطلب منكم مشاهدة كم من لقاءات لي على قناة السعودية وقناة روتانا تحدثت فيها مايتعلق بذلك.

? حدثينا عن تجربتك في مجموعة قضايا وطنية؟

? قضايا وطنية مجموعة أنتمي لها قلباً وقالباً أفتخر بوجودي مع هذه النخبة المعطاء ولي الشرف أن أكون تحت ادارة د. الجوهرة بنت فهد والاستاذ خالد التويجري وسُميت بنحلة الوطن من خلال عضو من أعضاء قضايا وطنية ورأيت نفسي فيه تجربتي مليئة بشغف حب الوطن ومشاركتي لفعاليات قضايا وطنية وتعلمت كيف نزرع الحب والانتماء إلى الــوطن لما له اثر في حمايــة الــشباب من الأنحراف، وتعزيز اللحمة الوطنية ومناقشة قضايا المجتمع مع مجموعة كبيرة من قامات المجتمع السعودي.

? ما هي الرسالة التي توجهينها للمرأة من خلال منبر قضايا وطنية؟

? رسالتي إلى المرأة من هذا المنبر قصيرة جداً، ولأني امرأة وأحب أن أرى المرأة السعودية بالذات بأجمل صورة أقول، كوني من الهامات العالية، حبي لنفسك ما تحبي لغيرك، اكسبي مهارات وخبرات من الغير، ابتعدي عن الحقد والحسد والغيرة فالوطن يحتاج أن نكون يداً بيد وليست حرباً وتحدياً

فكلما تقدمت المرأة تقدم المجتمع ، وكلما تأخرتْ تأخرَ المجتمع.

