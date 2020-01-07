مال وأعمال

قدر مستثمرون في مجال القهوة والكوفي شوب في السعودية حجم سوق القهوة باكثر من 6 مليارات ريال، النسبة الأعلى منها في منطقة الرياض ثم مدينة جدة ويأتي بعدها المنطقة الشرقية.

ويعتبر السوق السعودي الأكبر والأكثر استهلاكاً للقهوة في منطقة الشرق الأوسط الأمر الذي جعل أكبر الشركات العالمية المصدرة للقهوة والبن وكذلك العلامات التجارية في مجال المقاهي والكوفي شوب تجعل السعودية محط اهتمامهم وأهم الأسواق لديهم. اذ يتجاوز حجم سوق استهلاك القهوة في منطقة الشرق الاوسط 11 مليار دولار. مؤكدين انه يوجد في العاصمة الرياض اكثر من 1000 مقهى وكوفي شوب . وتوقعوا أن يشهد هذا القطاع نمواً كبيراً في الربع الأول من العام 2020 بأكثر من 30 في المئة بحكم ما تشهده السعودية من مشاريع تنموية مختلفة وتطور سريع تستوجب إيجاد المقاهي والكوفي شوب ومنافذ بيع القهوة بانواعها. تقول المدير العام لـ «رش – Rush» كافيه فاطمة المغربي ان تغير مفهوم القهوة والكوفي شوب في السعودية جعلنا نفكر في افتتاح أول فرع لنا في قلب العاصمة الرياض ليكون تجربة جديدة واستثمارية في هذا المجال المنعش والمتجدد مؤكدة ان القهوة لها عملاؤها وعشاقها من الجنسين كل حسب رغبته، وما يعشقه، الأمر الذي جعلهم يضيفون نكهات ولمسات خاصة في قهوتهم تسببت في زيادة الإقبال.

ومن جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لـ «رش – Rush» كافيه وفاء الحصان انه يوجد في العاصمة الرياض اكثر من 1000 مقهى وكوفي شوب وهذا دليل واضح على أن مفهوم القهوة تغير منذ سنوات في السعودية وأصبحت المقاهي والكوفي المكان الثالث بعد المنزل والعمل وهي ملتقى الاصدقاء والعائلة. كما أن المنافسة في هذا المجال تعتبر قوية جدا ولكن البقاء للأفضل، ومن يسعى إلى التجديد والابتكار وإيجاد بيئة وأجواء مريحة لزواره حتى يستمتعون بالقهوة.

