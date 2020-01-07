مال وأعمال

قال الخبير النفطي محمد الشطي انه لا يتوقع ارتفاعات قياسية لأسعار النفط، مشيرا إلى أنه لاتزال التوترات الجيوسياسية في مناطق الانتاج تدعم حالة القلق حول الإمدادات في السوق النفطية ولذلك فان اسعار النفط تبقى قويه وكل تهديد لحركه الملاحة والتجارة والنقل للنفط من مختلف الممرات ومن بينها مضيق هرمز في الخليج العربي والذي ينتقل تقريبا 20 في المئة من احتياجات العالم من النفط إلى جانب الغاز الطبيعي من شأنها أن تدعم الأسعار. وأضاف الشطي في تصريح خاص لـ «النهار» أن التوترات السياسية تعزز اسعار النفط وسط تصاعد المخاوف حول مسار اتجاه الاحداث خصوصا في ظل التهديدات الإيرانية برد عسكري ما يهدد سلامة الملاحة في مضيق هرمز باعتباره ممراً حيوياً استراتيجياً لصادرات الطاقة إلى مختلف الأسواق في العالم، وكذلك كان الحال بالنسبة لاستهداف منشآت نفطية سعودية وما نجم عنها من تعطيل لجزء من الإنتاج في حينه واسهم في رفع الأسعار وقد ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 14 في المئة في سبتمبر2019 بعد أن أدت هجمات على منشأتين لشركة «أرامكو» السعودية إلى تعطيل 5 في المئة من إمدادات النفط العالمية اليومية.

وبين أن هناك حالة من الترقب والخوف أن يصبح العراق ساحة الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى أن العراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول ويصدر حوالي 3.4 ملايين برميل يومياً من الخام معظمها من ميناء البصرة في الجنوب.

التطورات الجيوسياسية

وأضاف: لذلك تبقى التطورات الجيوسياسية مهمة جداً خصوصا انها في مناطق الانتاج التي لديها احتياطيات ضخمة ومستويات للإنتاج تضمن امن الإمدادات وتعمل صِمَام أمان في الاسواق وهي بلاشك تعزز اسعار النفط .

وذكر أن توقعات سكرتارية الأوبك لشهر ديسمبر 2019 تصور ارتفاعاً في معدل الطلب العالمي على النفط خلال عام 2020 مقارنة مع عام 2019 عند 1.1 مليون برميل يوميا ليعكس تعافياً في مؤشرات الاقتصاد العالمي وسط انفراجات في المفاوضات التجارية الأميركية الصينية علاوة على مؤشرات اقتصادية في أميركا وأوروبا والصين، وأوضح أن الإمدادات من خارج «الأوبك» ترتفع بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا وهو ما يشير ضرورة خفض في انتاج «الأوبك» بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا وهو أيضا قد يكون متحققاً باعتبار تعميق اتفاق «أوبك بلس» لتطبيق خفض اضافي بمقدار 500 ألف برميل يوميا وتأكيد السعودية خفض اضافي بمقدار 400 ألف برميل يوميا اذا ما التزمت الدول بحصصها المقررة واتفاق «اوبك بلس» وهو متوقع ومع استمرار تأثر الانتاج في عدد من البلدان بسبب ظروف سياسية عززت المشاكل الفنية ، وهذه الاجواء يدعمها اقبال بيوت الاستثمار والمضاربة في تعزيز مراكزهم وشراء عقود النفط في الاسواق الآجلة وهو ما يعزز تغير الانطباعات في الاسواق وإعطاء صورة اكثر ايجابية وتفاؤلية ما يعني دعم المستويات الحالية للأسعار .

أجواء تصاعدية

واشار إلى أن التطورات الأخيرة، قد أسهمت في إيجاد أجواء تصعيدية في اهم منطقة في العالم فيما يخص في انتاج النفط والغاز الطبيعي ما رفع اسعار نفط خام الإشارة برنت بمقدار 3 دولارات للبرميل يوضح مخاوف السوق، لان الانطباع العام انه قد يعني مواجهة جديدة والخطورة هي على إمدادات النفط ومرشحة للارتفاع إذا ما حدثت.

