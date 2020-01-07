مال وأعمال

ارتفعت أسعار النفط 2 في المئة، مواصلة مكاسبها ودافعة برنت فوق 70 دولارا للبرميل، مع تأجج التوترات في الشرق الأوسط بفعل التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة وإيران والعراق عقب اغتيال قائد عسكري إيراني كبير.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 70.74 دولاراً للبرميل، وسجلت 70.25 دولاراً ، مرتفعة 1.65 دولار بما يعادل 2.4 في المئة عن تسوية الجمعة.

وسجل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 64.35 دولاراً للبرميل، مرتفعا 1.30 دولار أو 2.1 في المئة بعد أن لامس في وقت سابق 64.72 دولاراً، أعلى سعر منذ ابريل.

وتأتي المكاسب بعد صعود بأكثر من 3 في المئة عقب ضربة جوية أميركية في العراق ، ما زاد المخاوف من صراع واسع النطاق في الشرق الأوسط قد يعطل إمدادات النفط.

وتسهم المنطقة بنحو نصف إنتاج العالم من الخام، في حين يمر خُمس شحنات النفط العالمية عبر مضيق هرمز.

وهدد الرئيس ترامب بفرض عقوبات على العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في حالة إجبار القوات الأميركية على الانسحاب منه. كان العراق دعا في وقت سابق القوات الأميركية والأجنبية الأخرى إلى مغادرة أراضيه.

وقال ترامب أيضا إن الولايات المتحدة سترد ضد إيران إذا ردت طهران على قتل سليماني.

وقال محللو آي.ان.جي في مذكرة «إن وجه عدم التيقن الكبير بالنسبة للأسواق الآن هو كيف سترد إيران على هذا الهجوم».

وأضاف المحللون أن «التطورات الأحدث تضع المصالح الأميركية بالمنطقة في مرمى الخطر، كما أنها تزيد أيضا مخاطر تعطل إمدادات النفط في الشرق الأوسط، سواء عن طريق تعطيل الإيرانيين لتدفقات النفط عبر مضيق هرمز، أو بالهجوم على البنية التحتية للطاقة لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة».

