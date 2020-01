إضاءات

حينما تطل بواكير أيام العام الجديد 2020 . لابد عندها أن نتوقف قليلا أمام أهم وأبرز الأعمال السينمائية التي أمتعت جماهير وعشاق الفن السابع حول العالم . خصوصا بعدما زخر العام المنصرم بالعديد من الأعمال السينمائية المتميزة، التي حازت إعجاب النقاد والجماهير خاصة التي تم طرحها في دور العرض، ولكن الأفضل لم يأت بعد فهناك قائمة طويلة من الأعمال التي على وشك الطرح في السينمات بعدما نالت الكثير من الإشادات والتنويهات عبر عرضها في المهرجانات السينمات والعروض الدولية.

ولكن كل عام دائما هناك أفضل الأفضل وتحتل بعض الأعمال مكانة واضحة في قلوب الجمهور ومحبي السينما، وقدمت العديد من مجلات ومواقع الفن العالمية قوائم اختياراتها لأحسن الأفلام المقدمة هذا العام منها موقع مجلة فاريتي ومجلة هوليوود ريبورتر، ونشير هنا انه وعلى ذات النهج جاءت قوائم مجلتي سكرين انترناشونال البريطانية وبريمير الفرنسية ايضا واشتركت هذه القوائم في العديد من الأعمال كان أبرزها:

? طفيلي Parasite:

سيطر الفيلم الكوري طفيلي Parasite على أذهان السينمائيين منذ عرضه في عدد من المهرجانات الدولية، بالذات في مهرجان كان السينمائي ونال إشادات لا تتوقف عن قصته واختيار فريق الممثلين الخاص به، وأماكن التصوير والفكرة العامة التي يدور حولها، وهو عن أسرة تعيش في كوريا الجنوبية ولكن حالتها المادية سيئة، تعيش في شقة متواضعة تكاد تكون تحت سطح الأرض، تتكون من الأب والأم والابنة والابن الذي عرض عليه صديق له فرصة للعمل كمدرس لابنة إحدى العائلات الكبرى، ولأنه نشأ بين عائلة ينقصها كل شيء حتى الأخلاق تمكن من خداع ربة الأسرة الغنية وابنتها وزوجها ونقل أسرته للعيش داخل الحي الفاخر وتولى وظائف مختلفة داخل المنزل والتطفل على كل تفاصيل حياة هذه العائلة المستقرة حتى أدى الأمر في النهاية إلى مأساة واضحة.

الفيلم بطولة المخرج الكوري بونغ جون هو، وترشح لنيل ثلاث جوائز جولدن جلوب، وجائزة أفضل فيلم الساج، ومرشح بقوة ليكون على قوائم الأوسكار لأفضل فيلم ناطق باللغة الأجنبية.

? حدث في هوليوود Once Upon a Time... in Hollywood:

اختلف الكثيرون حول الفيلم التاسع للمخرج الأميركي كوينتين تارانتينو حدث في هوليوود Once Upon a Time... in Hollywood، الذي قدم فيه رؤيته الخاصة على مدى ثلاث ساعات، لما حدث في هوليوود بلوس أنجلس عام 1969 حينما كان يصارع الممثل الشهير ريك دالتون الذي يقوم بدوره ليوناردو ديكابريو لاستكمال مسيرته الفنية بعدما تعرض لانتقاد بأنه لم يحافظ على تألقه، ويحاول مساعده ودوبليره كليف بوث الذي يقوم بدوره براد بيت في تخطي هذه الأزمة، في الوقت نفسه تصاعدت موجة تشارلز مانسن المجرم الأميركي الشهير الذي قام بعدد من جرائم القتل، ولكن تارانتينو قرر تقديم القصة برؤيته الخاصة على عكس الحقيقة، وهي فشل مانسن في إفساد ما كان يحدث في هوليوود في ذلك الوقت وتصوير أبطاله في هيئة شخصيات لا يستهان بها، ومقتله على يد براد بيت الذي قدم دورا متميزا استحق عنه الترشح لجائزة أفضل ممثل مساعد بالغولدن غلوب، إلى جانب ديكابريو الذي ترشح أفضل ممثل، وكما حصد الفيلم 4 ترشيحات بـالساج، وما زال الطريق مفتوحا أمامه لبوابة الأوسكار ولكنه لن يحصد الأفضل.

? الجوكر Joker:

بعد عرض الفيلم في مهرجان فنيسيا السينمائي الدولي وايضا ترقب وانتظار شديد، طرح فيلم جوكر Joker، دور العرض في أكتوبر الماضي ليتضح للجميع أن هيث ليدجر رحل، ولكن خواكين فينيكس مازال موجودا وتمكن من نقل عرش الجوكر إلى مكانة متميزة جديدة، بعدما قدم أداء فرديا استثنائيا لشخصية مريضة نفسيا تعاني صراعا داخليا منذ ولادته وطوال نشأته لم يستطع السيطرة عليه، وأطلق العنان لجنونه ليعاقب كل من تعرض له بالأذى والتجاهل طوال حياته، ليصبح بطلا قوميا ومصدرا للشغب يهابه الجميع.

الجنون الذي بدا عليه خواكين فينيكس لم يكن مجرد أداء تمثيلي ولكنه شمل كل شيء حتى جسده الذي كانت عظامه بارزة طوال الفيلم من كثرة المعاناة التي يعيش بداخلها، وهو ما ضمن له مكانا خاصا ضمن قوائم الأفضل تمثيليا خلال عام 2019، وبدأ بالفعل في شغل هذه الأماكن حيث ترشح ضمن قائمة أفضل ممثل بالجولدن جلوب والساج، وبالتبعية حاز الفيلم نفس المكانة للمنافسة على الأفضل بين الأعمال السينمائية.

? الأيرلندي The Irishman:

تحفة اضافية للمخرج الاميركي مارتن سكورسيزي، الذي طاوعته نتفلكس في شغفه وحبه لقصص حروب العصابات وجرائم القتل غير المتوقفة، لإنتاج فيلم يمتد لأكثر من 3 ساعات ونصف؛ حيث يتتبع الرجل الأيرلندي ــ The Irishman رحلة قاتل مأجور قام بدوره روبرت دي نيرو، لدهان الحوائط بدماء قتلاه ما أتاح له التقرب من رجال ذوي سلطة وشأن كان أبرزهم جيمي هوفا زعيم الحزب العمالي وقام بدوره العظيم ألباتشينو، ولكن صداقته لهوفا لم تستطع أن تنل من ارتباطه براسل بوفالينو الذي برع في دوره الممثل جو بيشي، ليصبح هوفا أحد قتلاه في النهاية

الفيلم تتبع بقدرات تكنولوجية فائقة رحلة النجوم الثلاثة منذ شبابهما ومرورا بكل مراحل التقدم في العمر، عادة تقدم هذه التطورات العمرية بطريقة تعتمد على الماكياج والملابس، ولكن نتفلكس غيرت شكل السينما هذا العام باستخدام تكنولوجيا خاصة بتقدم العمر فائقة الجودة وصادمة للجمهور، ويتربع الفيلم حاليا في مكانة متميزة ضمن قوائم الترشيحات وتركزت هذه المكانة في ترشح مخرجه بين الأفضل، وممثليه آل باتشينو وبيشي بين أفضل أداء مساعد وأفضل سيناريو لستيفن زيليان في قوائم الجولدن جلوب والساج، وطريقه إلى الأوسكار ممهد جيدا.

? قصة زواج Marriage Story:

الفيلم الذي يعد حديث الساعة هذه الأيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما طرحته نتفلكس للمشاهدة عبر منصتها قادما من سلسلة طويلة من العروض في مهرجانات ومناسبات دولية، نال خلالها كل كلمات الإشادة والترحيب والإعجاب بقصته وبأداء أبطاله التمثيلي خاصة الجميلة سكارليت جوهانسون التي أثرت الكثيرين لنضجها الفني في أداء دور نيكول الزوجة والأم التي اكتشفت بعد سنوات زواج طويلة أنها تعيش مع زوج أناني يقوم بدوره آدم درايفر، لا يفسح لها المجال للتألق والإبداع في الوقت الذي يحقق هو النجاح في مشواره كمخرج مسرحي لتبدأ معاناتهما سويا في مشوار الطلاق والاستنزاف على أيدي المحامين المختصين، ليجدا أنفسهما في طريق اللاعودة وأن معاناة نيكول نابعة من حبها وليس إكراهها على العطاء، ولكن ذلك لم يكن كافيا للعودة مرة أخرى. حازت هذه الدراما الاجتماعية المؤثرة على العديد من الجوائز، ولكنها على موعد مع تكريمات بارزة في موسم الجوائز المرتقب بعدما نالت 6 ترشيحات بالجولدن جلوب، وثلاثة ترشيحات بالساج، ولن يقف في طريقها شيء في طريقها للأوسكار.

? الألم والمجد Pain and Glory:

من أوائل الأفلام التي حصدت إعجاب الجمهور والنقاد هذا العام، فيلم الألم والمجد ــ Pain and Glory، الذي تدور أحداثه حول مخرج سينمائي يقوم بدوره أنطونيو بانديراس يعيد تقييم أعماله الفنية التي وصلت إلى 60 فيلما، ويقيم الاختيارات التي قام بها في الحياة، وتنهار أفكاره بين الحاضر والماضي، وشهد الفيلم أداء ملفتا أيضا للممثلة بينيلوبي كروز.

الفيلم اختارته التايم كأفضل أعمال هذا العام، وأثنت على المخرج بيدرو ألمودوفار الذي قدم معاناة نفسية تعبر عن الألم الذي يعاني منه، ولكنه استطاع التعبير عن هذا الألم في صورة نابضة بالحياة ومشاعر مكثفة.

الفيلم ترشح لنيل جائزتين غولدن غلوب هما أفضل ممثل لأنطونيو بانديراس الذي نال نفس الجائزة من مهرجان كان، وأفضل عمل ناطق بلغة أجنبية، وحاز العديد من الجوائز بمهرجانات ومناسبة فنية عالمية.

? الباباوان The Two Popes:

مرة أخرى تتألق نتفلكس هذه العام وتقدم أحد أهم الأفلام المرتقبة وهو الباباوان ــ The Two Popes، الذي طرحته عبر منصتها 20 ديسمبر الحالي، وتدور أحداثه حول سيرة ذاتية خلف جدران الفاتيكان يحاول خلالها البابا بندكت الذي ينتمي للتيار المحافظ إيجاد خطة مع البابا فرانسيس الليبرالي الذي هو في طريقه للتتويج لإيجاد أرضية مشتركة بينهما حول مستقبل الكنسية الكاثوليكية.

حاز الفيلم على 4 ترشيحات مهمة بالجولدن جلوب، منها أفضل عمل وأفضل سيناريو لكاتبه أنتوني مكارتن، وتألق أبطاله جوناثان برايس وأنتوني هوبكنز على موعد مع تتويج مهم في موسم الجوائز المرتقب.

? نساء صغيرات Little Women:

تحظى هذه الدراما العائلية الرومانسية بالكثير من التعليقات الجيدة والإشادات من قبل النقاد بعد عرضه في عدد من المهرجانات، وذلك قبل طرحه في دور العرض نهاية ديسمبر الحالي، وتدور أحداثها حول 4 شقيقات يكبرن في أميركا في أعقاب الحرب الأهلية ويقدمن أشكالا بارزة من الدعم والمساندة لبعضهن في المواقف الصعبة والأوقات المتغايرة.

ترشح الفيلم لنيل 9 جوائز ضمن قوائم اختيارات النقاد الأميركية، ونال ترشيحين بالجولدن جلوب، والمشترك بينهما هو تألق الممثلة الشابة سيرشا رونان التي تخوض سباقا محتدما ضمن قوائم الأفضل تمثيليا هذا العام.

? قنبلة Bombshell:

نحن على موعد مع فيلم قنبلة ــ Bombshell، وهو بالفعل يدور حول القنبلة التي انفجرت في وجه العالم بصرخات نسائية ضد التحرش في مجالات العمل تحت شعار حملة أنا أيضا ــ #MeToo كانت بدايتها هوليوود، وانتقلت لمجالات مختلفة كان أبرزها محطات تلفزيونية أميركية.

الفيلم الذي يتمتع برضا وقبول من قبل قاعدة كبيرة من النقاد الأميركين، وصفته فاريتي بأنه أول عمل درامي واضح عن تأثيرات حملة أنا أيضا، وقدمت فيه الممثلات الثلاث، تشارلز ثيرون ونيكول كيدمان ومارغوت روبي أداء قويا في رحلة الإطاحة بروجر آيلز رئيس شبكة فوكس نيوز والأجواء السامة التي نشرها في المحطة التلفزيونية وكشفه للجميع.

دخل الفيلم ضمن قوائم الأفضل تمثيليا سواء في الغولدن غلوب أو الساج ببطلاته الثلاثة، إلى جانب احتلاله لقوائم اختيارات النقاد، وطريقه للأوسكار ممهدا.

? 1917:

الفيلم الذي جاء متأخرا ولكنه لاعب أساسي في سباق هذا العام، وعلى الرغم من تأخر طرحه في دور العرض؛ حيث سيعرض في المملكة المتحدة يناير 2020، إلا أنه يحظى بالكثير من الإشادات والترشيحات المرتقبة.

تدور أحداثه حول 2 من الجنود البريطانيين يحملان بهمة مستحيلة خلال الحرب العالمية الأولى، وعليهم توصيل رسالة في عمق أراضي العدو ستمنع 1600 جندي من السير مباشرة نحو فخ مميت، من بينهم شقيق لأحدهما، ووصفته صحف بريطانية بأنه صورة سينمائية مذهلة ومغامرة لا هوادة فيها.

نال الفيلم ثلاثة ترشيحات بالجولدن جلوب من بينها أفضل عمل درامي، وثمانية ترشيحات ضمن قوائم اختيارات النقاد الأميركية، أبرزها أفضل مخرج للبريطاني سام مينديز

ويبقي ان نقول بان تلك القوائم ستكون هي المسيطرة على حصاد الجوائز الاساسية في الغولدن غلوب والاوسكار وايضا البافتا وغيرها من الجوائز المحورية في عالم صناعة الفن السابع .