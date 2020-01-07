آراء

تمر منطقة الخليج والشرق الأوسط في اسوأ ظروفها بفعل تعاظم وتيرة قرع طبول الحرب بين عدة اطراف ستنقسم ما بين المعسكرين الأميركي والايراني، وهو تصعيد ليس بجديد بل بدأ منذ فترة، وتزداد وتيرته حدة مع الحسابات الداخلية للدول المتصارعة فاسرائيل ستشهد انتخابات جديدة لحسم تشكيل الحكومة، كذلك الحال مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يواجه تحديات كثيرة مع خصومة في الداخل، بالاضافة الى الانتخابات البرلمانية الايرانية القادمة والتي ستحسم بلا شك لصالح القوى المتشددة، بل ان اسوأ سيناريوهات الصراع تتمثل في تبادل الضربات العسكرية ما بين الأطراف المتحاربة والتي قد تطال المنشآت النووية، ما يعني أنها ستكون حروبا انتحارية للمنطقة برمتها وليس الخليج فحسب، فكارثة تشيرنوبل لا تزال ماثلة امام اعيننا حيث الضرر لم يظل في حدود اوكرانيا والاتحاد السوفييتي السابق بل تعداه بكثير حتى بلغ الشمال الأوروبي ودول البلطيق وعددا من الدول الأوروبية التي تضررت بفعل تلك الكارثة، وهو ملف سيشكل عقبة كبيرة خلال الفترة القادمة ولاسيما بعد ان اعلنت ايران أنها لن تستمر في التعاون مع هذا الملف حتى يتم رفع الحظر الاقتصادي. جاء ذلك ضمن التداعيات الأخيرة التي تضمنت التصعيد بين الطرفين حيث انتهى بعملية الاغتيال الشهيرة لقاسم سليماني احد ابرز قادة الحرس الثوري. تلك الأوضاع، تعيدنا الى اهمية العمل من اجل تقارب الصف الخليجي وتجاوز ما يتيسر من القضايا الخلافية والتي تتعلق بلا شك بالمصالح القومية واتجاهات السياسة الخارجية لكل دولة خليجية، الا ان جميع دول الخليج في نهاية المطاف تتفق على قضية رئيسة تتمثل في الحفاظ على امن الخليج ما يتطلب ادارة حكيمة للازمة الحالية وما يترتب عليها من نتائج سلبية على امن المنطقة.

بعد قيام الثورة الايرانية في ايران ورفع شعار تصدير الثورة لدول الجوار متأثرين بالنظام السوفييتي الشيوعي الذي اسس جهاز «الكومنتيرن» لتصدير الثورة الشيوعية، والتي ايضا تزامن معها قيام الحرب العراقية-الايرانية، كان الرد الخليجي حضاريا حيث تمثل باطلاق منظومة مجلس التعاون الخليجي لتنسيق السياسات العليا والعمل معا من اجل التكامل الخليجي على المستوى الاقتصادي والتنموي. لا تختلف متطلبات المرحلة الحالية كثيرا عن تلك المرحلة الدقيقة التي مرت بها المنطقة، بل ان الحاجة في هذا الوقت للتعاون والتنسيق الخليجي اصبحت اكثر اهمية والحاحا في ظل القناعة بأن شعوب هذه المنطقة ستكون بلا شك الضحية الرئيسة لأي تصعيد يلوح في الأفق.

