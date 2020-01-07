آراء

يقول المثل العربي القديم «عش رجبا ترى عجبا» ولأننا كويتيون ونحيا ونعيش على ثرى هذه الارض الطيبة باتت كل أشهرنا رجبا وبات العجب أمرا عاديا وتعودنا عليه وأصبح ضمن روتيننا اليومي ولم نعد نستغرب كيف وصل فلان لهذا المنصب أو ذاك المنصب لان العملية باتت تتبع أهواء ورغبات البعض القليل من الذين يملكون القرار وهم من اخترعوا الوصول للمناصب القيادية عن طريق البرشوت، وهنا نقول من يملك القرار هو أبخص لكوني أنا مواطن من فئة الغالبية الصامتة من أهل الكويت، واليوم مقالي سيكون عبارة عن حوار بين شخصيتين وهميتين والشخصية الأولى «واصل» هو الذي يملك القرار أو يؤثر بالقرار والشخصية الثانية «وصولي» باختصار هو من يعيش ويعمل وفق نظرية مكيافيلي مؤلف كتاب الأمير والذي يقول فيه «ان الغاية تبرر الوسيلة» يعني بالكويتي أسوي اي شيء بس احصل واوصل حق مرادي وإلي ابيه، وخل نشوف الحوار بين واصل ووصولي بطلين مقالنا اليوم:

واصل: هلا وصولي خير مارني اليوم.

وصولي: اي والله ابيك بطلب؟

واصل: خير قول خلنا نشوف شنو عندك.

وصولي: ابي اصير مسؤول كبير شوي وابي دعمك وتأييدك وطرح اسمي عند المعازيب.

واصل: تبي اقولك حاضر؟ الموضوع له مواصفات وشرط؟

وصولي: أنا حاضر لكل شيء تامر فيه شنو الشرط؟

واصل: ان صرت مسؤول كبير تكون تابع لي من تحت الطاولة وفوق الطاولة عيش حياتك.

وصولي: أنت تامر أمر عمي كلي تحت أمرك، وشنو المواصفات المطلوبة وأنت عمي تقول عنها؟

واصل: عطنا تاريخك من أيام ما كنت بالجامعة وعقبها بالحياة العملية؟

وصولي: أنا ايام الدراسة الجامعية كنت عضوا في فريق القيم والاخلاق الحميدة وكنت ناشطا بينهم وصوتي عالٍ ولساني طويل وبالكثير من المناسبات كنت سببا للصراع بين الفرق الموجودة بالجامعة، وعقبها حطيت لي خط سير كمعارض لأي شيء يكون ضد المواطن البسيط وعقبها اقتنصت الفرصة عشان احصل على مسمى علمي كبير واخليه جدام اسمي بصورة مخالفة للقانون الذي يقول ما تجمع بين العمل والدراسات العليا وبنفس الوقت انا مستمر مع فريق القيم والاخلاق الحميدة من اجل الظهور والبروز الاجتماعي وعقبها نزلت أكثر من انتخابات ونتائجي كلها ساقط لكوني غير مرغوب بالشارع المحلي وقبولي فقط بين فريق القيم والاخلاق الحميدة، وأكملت وضع التنقز والمطامر في لقاءاتهم ومحاضراتهم وندواتهم ورسمت لنفسي صورة أنني رمز المواطن الصالح الذي يبحث عن مدينة الاحلام الوردية، وكنت ما أوفي بعهودي الكلامية ولا أصدق فيها واحاول أتذكى لكوني اشوف باقي الناس طيبين واغبياء وأنا أذكى من الجميع واتفق مع اكثر من شخصية والفايز منهم اكون معاه ويكون ردي لمن لم يحافله الحظ والله وقفت معاك بس بعد الله مو كاتبها لك، ودايما أحاول أجمل صورتي التي بواقعها قبيح وأتستر وراء القيم والأخلاق الحميدة.

واصل: ما شاء الله مواصفاتك متطابقة تماما للمسؤول الذي يوصل عن طريق البرشوت، بس أنت كنت محسوبا على المعزب فلان.

وصولي: أي عمي صح وغيره أكثر من معزب لحد ما وصلت لك الله يطول عمرك أنت المعزب بس والباقي خس، وأنا اتبع مقولة إلي يأخذ أمي أقوله عمي.

واصل: يعني أنت تتبع كلام العم مكيافيلي الذي قال الغاية تبرر الوسيلة؟

وصولي: صح ألسانك عمي أي طبعا.

واصل: بس تقدر تترك وتخلي فريق القيم والأخلاق الحميدة؟

وصولي: أفا عليك طبعا أول ما اشوف الباص وقف لي فتح الباب راح أركب الباص واسلم عليهم من وراء الشباك.

واصل: وتنسى شنو كنت ووين كنت؟

وصولي: أنسى أنا شنو قلت وشنو سويت وأنسى نفسي بعد.

واصل: تؤمن بالوصول عن طريق البرشوت؟

وصولي: أنا من عشاق الهبوط من الطائرة بالبرشوت أصلا، وكل مراحل حياتي اعتمدت على القفز الحر بالمظلة.

واصل: تسمع الكلام وتطيع الأوامر وتنفذ المطلوب منك لي أنا عمك؟

وصولي: نعم أسمع بأذن صاغية وأنا مطيع لولي خبزتي ومنفذ ممتاز للأوامر.

واصل: ليش تبي تصير مسؤولا كبيرا وأنت تعرف أنك مو قدر المكان وأنه الكرسي هذا أكبر منك؟

وصولي: والله ياعمي الطموح ماله حدود وأبي استفيد وأستنفع مثل غيري والرزق يحب الخفية، وأنت عمي بحياتك شفت مسؤولا حاسبوه على عمل أو بيزات راحت واختفت.

واصل: وشنو بيكون شعارك للناس؟

وصولي: أنا خلقت لخدمة الوطن والمواطنين.

واصل: ومن راح تفيد بالواقع الفعلي؟

وصولي: أنا ومن بعدي الطوفان.

واصل: تعرف إن خليناك مسؤولا كبيرا راح تأكل باقي الخبزة؟

وصولي: عمي خلوني مسؤولا كبيرا وراح آكل باقي السفرة.

واصل: مبروك أنت المسؤول القادم.

وصولي: عمي خلني أبوس رأسك وأيدك يا ولي رزقتي ونعمتي القادمة.

وعقب هذا الحوار الخيالي بين شخصيتين لم يمتون لواقعنا بشيء لكونه كلاما من خيال مواطن بسيط من العديد من المواطنين الذين يرون ويسمعون عن المسؤول البرشوتي وهذا المقال نوع من التنفيس عما في خاطر الانسان فقط، وهذي الكويت صلي على النبي والحين ما بقى شيء عندي سوى الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل شر وضرر وأن يرحمنا من المسؤول البرشوتي، ولا يصح إلا الصحيح.

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? مواطن خبل يسأل: هل المسؤول البرشوتي يعرف معنى العبارة التي على بوابة قصر السيف «لو دامت لغيرك ما أتصلت إليك»؟ الجواب ممكن يعرف ومن الممكن ما يعرف بس الشيء الأهم أنه يعرف أن كرسي المسؤول هو نفس كرسي الحلاق ولا يكون قزما يتعلق فيه أكثر من اللازم، وأنت يوووز وأركد يا مواطن.

