آراء

لم تكن سنة 2019 غريبة عن سابقتها 2018، فقد كانت متممة لها بأحزانها وأهوالها وحروبها وكوارثها. العالم العربي شهد كما العادة حصة الاسد من النزاعات، فسورية وليبيا لاتزالان عنوانا لصراع اقليمي مبهم ما بين الطوائف المتحاربة وحلبة لصراع عالمي ما بين القوى العالمية، واليمن بدوره لايزال يعاني من تبعات الانقلاب الحوثي المدعوم على الشرعية ما أدخل البلاد في أزمات متعددة مزمنة وصراع مديد بلا مخارج مرئية.

أما السودان فقد أدت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وتدهور الجنية السوداني وانقطاع المؤن الأساسية، إلى الاطاحة بالرئيس السابق عمر البشير بعد مظاهرات عارمة، وانتهى في قفص الاتهام والمحاكمة، وانقشع حزب المؤتمر الوطني بين عشية وضحاها كعادة الاحزاب الحاكمة عندما تفيق من سكرة التمكن، وبسرعة تم الاتفاق على حكم يتقاسمه المدنيون والعسكر برعاية اوروبية وأميركية كصيغة لحكم انتقالي يضمن استقرار القرن الافريقي وما حوله.

وفي الجزائر انطلقت موجة عارمة رافضة لولاية رئاسية جديدة لعبد العزيز بوتفليقة، انتهت باستقالته وإزاحة بعض رموز النظام واقامة انتخابات رئاسية جديدة، تلتها وفاة رجل المرحلة قائد اركان الجيش «قايد صالح» الذي حافظ على سلمية الحركة الانتقالية.

أما العراق ولبنان فقد شهدت الحركات الاحتجاجية زخماً شعبياً غير مسبوق تجاوز حسابات الداخل بأطيافه السياسية والمذهبية المعقدة في البلدين، وحملت بغداد وبيروت إصراراً شعبياً من أجل التغيير وإعادة ترتيب أوضاع الحكم والتوزيع السليم والعادل للثروة الاقتصادية وقطع الصلة مع رموز الحكم.

بينما عرف مجلس التعاون الخليجي مؤشرات تحسن بسيطة خلال اجتماع المجلس الأخير، بما يوحي بأن الأزمة مع قطر في طريقها للتدويل.

حصيلة 2019 كانت كارثية على المستوى العربي، ومؤشرات بداية 2020 بالرغم من أملنا الكبير بتحسن الأوضاع لاتزال غير واضحة ومطمئنة، فالتوقعات منفتحة على كل الاحتمالات إقليميا ودولياً، خصوصاً وأن بداية 2020 حملت اغتيال اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس، وردود الفعل العنيفة التي خلفها والتي قد تدخل المنطقة في حرب مفتوحة لا منتصر فيها.

والله من وراء القصد.

