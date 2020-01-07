آراء

منذ بداية تحرير العراق وحتى وصلنا الى ما يسمى بالربيع العربي والى اليوم تخرج علينا مجاميع واغلبهم نواب الامة يدعمون الثورات في بعض الدول العربية ويشاركون إعلاميا وميدانيا، وكأن هذه الدول المليونية لا يوجد بها ناصر لهم الا من ابناء الكويت، تدخلات وتدخلات لا يوجد لها تفسير ولا نعلم ما الهدف منها وما الفائدة منها للكويت وشعبها الا الحقد الدفين والدعوات للانتقام وغيرها.

العمل الخيري تميزت به الكويت والعالم أجمع على ان الكويت هي بلد الانسانية وأميرها الشيخ صباح الأحمد أمير الانسانية.

الغريب انه كلما حدث اغتيال أو تفجير أو عمل ارهابي أو غيره خارج الكويت ينتقل الحدث وتداعياته الى الداخل الكويتي ويبدأ التراشق والتخوين وغيرهما. ويبدأ البعض بتوزيع صكوك الوطنية والبعض ينادي باللحمة الوطنية.

السبب معروف أولا وأخيرا وهو تدخلكم بشؤون خارجية لا تعنيكم ولا أنتم ممثلون للخارجية الكويتية وإن كان منكم عضو مجلس امة فانت تمثل الامة من خلال قاعة عبدالله السالم وان كنت مواطنا تنتمي لحزب ما فعليك ان تعلم انه لا يوجد احزاب بالكويت وعليك ان تستوعب، واذا كنت ترغب في الانتماء لهذه الاحزاب فالامر سهل جدا.. تنازل عن الجنسية وغادر الكويت واذهب الى الدولة التي تحب والحزب الذي تعشقه.

والرسالة ايضا للاعلاميين والمحللين: ماذا لو انتهت الاحداث المحيطة؟ هل تعلم أنها فترة وتعدي كما يقولون؟ ولكن بعد عودة العلاقات بين الدول ما هو وضعك بعدما أحرجت وطنك الكويت؟

الزبدة..

اذا عندك ذكاء ودهاء وتفكير استراتيجي عميق فلماذا لا تستغله في تطوير الكويت؟

عندنا فساد ومشاكل نحتاج لحلها، والدول لديها مفكروها وقادة يحلون أمورهم.. ركز بديرتك.

اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

