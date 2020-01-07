دوليه

يحل مانشستر سيتي ثالث الدوري الانكليزي ضيفاً على جاره مان يونايتد في 11:00 ليل اليوم ضمن لقاء الذهاب في نصف نهائي كأس رابطة أندية المحترفين الإنكليزية. وبلغ سيتي الدور نصف النهائي بعد تغلبه على اكسفورد يونايتد في ربع النهائي 3-1، فيما وصل مان يونايتد بعد فوزه على كولشستر 3-0 في الدور ذاته.

ويعتبر لقاء الجارين اللدودين ثأرياً بالنسبة للسيتي الذي سقط أمام يونايتد في الدوري 2-1 الأمر الذي مكن ليفربول من الابتعاد في الصدارة بفارق كبير عن فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا حامل اللقب.

ويحاول غوارديولا التركيز على بطولتي كأس الرابطة وكأس انكلترا بالإضافة إلى البطولة الأهم دوري أبطال اوروبا بعد أن ضعف أماله بصورة كبيرة في المحافظة على لقبه بطلاً للدوري في ظل ابتعاد ليفربول بفارق 14 نقطة.

ويدرك المدرب الاسباني صعوبة المهمة اليوم في ملعب «اولد ترافورد» معقل يونايتد. ويتوقع غوارديولا أن يلعب فريق ما يونايتد اليوم بالطريقة ذاتها التي قدموها في مباراتهما الشهر الماضي ببطولة الدوري الإنكليزي.

وقال في تصريحات نشرتها صحيفة «ديلي ميل» الإنكليزية: «سيكون الأمر مُشابهًا تمامًا، بالطبع المباراة في أولد ترافورد ستكون مختلفة عن ما كانت عليه في ملعبنا، ولكن مان يونايتد فريق يعتمد على الركض واستغلال سرعتهم».وأضاف: «عندما يتمكن مان يونايتد من ذلك، فإنه يصبح أحد أفضل الفرق، ليس فقط في إنكلترا، وذلك بالنظر إلى السرعة التي يتمتعون بها خاصة دانييل جيمس وغرينوود ومارسيال وراشفورد ولينغارد».

وواصل: «لدي شعور أن مان يونايتد سيعتمد على الطريقة ذاتها واللعب على الهجمات المرتدة بسرعة لأكبر عدد ممكن من المرات، علينا أن نخفف من أخطائنا، يجب أن نكون مستعدين لذلك ولكن علينا أن نلعب بطريقتنا كذلك». وتابع: «لن أستعد لمباراتنا وأنا أفكر فقط في طريقة لعبهم وكيفية إيقافهم، يجب أن نذهب إلى هناك ونحاول أن نلعب بطريقتنا، ونسجل أهدافًا، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية هناك».

من جانبه قال مدرب يونايتد أولي غونار سولسكاير إن مدافع الفريق هاري ماغواير قد يغيب عن اللقاء بعد إصابته في مباراة بكأس الاتحاد الإنكليزي، مطلع الأسبوع.

وتعرض ماغواير، الذي ضمه يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (104.67 مليون دولار) قبل بداية الموسم، لكدمة في قدمه خلال تعادل يونايتد بدون أهداف مع مستضيفه وولفرهامبتون، السبت، لكنه أكمل اللقاء إلى نهايته. وأبلغ سولسكاير محطة بي.تي سبورت التليفزيونية، بأنه غير واثق من إمكانية مشاركة ماغواير في المواجهة.وقال «كنا على مشارف استبداله بين الشوطين، لكنه قاتل من أجل مواصلة اللعب، لم نكن واثقين عما إذا كان يجب أن يستمر في الملعب، لكنه كان مصمما أنه على ما يرام».

وقد يزيد غياب مغاواير من متاعب سولسكاير إذ يغيب أيضا قلبا الدفاع إيريك بايلي وماركوس روخو بالإضافة لغياب ثنائي الوسط بول بوغبا وسكوت مكتوميناي. ويأمل سولسكاير أن يستعيد أنطوني مارسيال وجيسي لينغارد أمام سيتي بعد غيابهما عن مباراة وولفرهامبتون بسبب المرض.

