دوليه

حسم ليفربول بفريق من الشبان مواجهته مع جاره وضيفه إيفرتون 1-0، وبلغ الدور الرابع من مسابقة كأس إنكلترا بصحبة تشلسي الذي تغلب بدوره على ضيفه نوتنغهام فوريست من الدرجة الأولى 2-0، فيما فرض ميدلزبرة اعادة المباراة على ضيفه توتنهام بتعادلهما 1-1 اول من أمس. وفي دربي «مرسيسايد»، استمرت عقدة ايفرتون أمام جاره وغريمه التقليدي الذي فشل في التفوق عليه في جميع المسابقات منذ عام 2010، فيما يعود آخر انتصار له على ملعب «أنفيلد رود» الى عام 1999، حيث بقي ليفربول من دون هزيمة على أرضه أمام «توفيز» للمباراة 23 تواليا في جميع المسابقات (13 فوزا و10 تعادلات). ويعود الفضل بفوز الـ «رديز» الى كورتيس جونز (18 عاما) الذي سجل هدفا رائعا في الدقيقة 71، وبات عن عمر 18 عاما و340 يوما أصغر لاعب يسجل في دربي «مرسيسايد» منذ أسطورة الفريق روبي فاولر (18 عاما و338 يوما) خلال لقاء الفريقين في الدوري الممتاز في شهر مارس من العام 1994، وفق موقع «أوبتا» للاحصاءات. وزج المدرب الالماني يورغن كلوب بتشكيلة شابة مشركا ثلاثة لاعبين ما دون الـ19 عاما حيث أبقى فقط على القائد جيمس ميلنر والمدافع جو غوميز في التشكيلة التي فازت على شيفيلد في الدوري الخميس، مقابل تسعة تغييرات. وحذا تشلسي حذو ليفربول بفوزه على ضيفه نوتنغهام فوريست من الدرجة الأولى 2-0، حيث زج المدرب فرانك لامبارد بالتشكيلة الرديفة للفريق مجريا تسعة تعديلات على الفريق الذي تعادل 1-1 مع برايتون في الدوري الممتاز في اليوم الاول من العام الجديد. وافتتح الشاب كالوم هودسون أودوي النتيجة لأصحاب الارض باكرا بعد أن وصلته الكرة من روس باركلي الى داخل المنطقة على الجهة اليمنى، فراوغ وسدد بيسراه على يسار الحارس جوردان سميث (6).وظن نوتنغهام أن الفرصة أتيحت له لمعادلة الارقام عندما منحه الحكم ركلة جزاء اثر عرقلة أليكس مايتن داخل المنطقة، الا ان تقنية المساعدة بالفيديو «في أيه آر» أظهرت تسللا بميلمترات على الاخير قبل الخطأ (23). وضاعف النادي اللندني تقدمه عندما تصدى سميث لتسديدة هودسون أودوي عن الجهة اليمنى فتهيأت أمام باركلي الذي تابعها في الشباك (33). في المباراة الاخرى، فرض ميدلزبره من الدرجة الاولى على ضيفه توتنهام اعادة المباراة بينهما بتعادلهما ايجابيا 1-1. وبادر أصحاب الارض الى افتتاح النتيجة عن طريق آشلي فلتشر (50).

وأنقذ البرازيلي لوكاس مورا سبيرز من الخروج المبكر بتسجيله هدف التعادل برأسية من داخل المنطقة اثر عرضية عن الجهة اليمنى من العاجي سيرج أورييه. وفي أبرز النتائج، ودع كريستال بالاس المسابقة بخسارته على أرضه أمام دربي كاونتي من الدرجة الأولى 0-1، في مباراة أكملها اصحاب الارض بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 63 اثر طرد مباشر للصربي لوكا ميليفوييفيتش.

