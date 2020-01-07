دوليه

كشف تقرير صحافي، أن معركة إنكليزية مرتقبة من أجل ضم نجم أياكس، المغربي حكيم زياش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت صحيفة «ميرور» أن توتنهام وآرسنال دخلا في سباق، من أجل ضم حكيم زياش. وأوضحت الصحيفة أن أياكس لا يمانع رحيل زياش عن الفريق الهولندي، رغم أن عقده مع الفريق سينتهي في صيف 2022. وأردفت أن أياكس يرغب في الحصول على 43 مليون جنيه إسترليني، من أجل السماح للاعبه بالرحيل. ويسيل زياش، لعاب أكثر من فريق أوروبي كبير، بيد أن توتنهام وآرسنال هما الفريقان اللذان يتصدران سباق ضم صانع الألعاب الموهوب، والذي تألق بشكل لافت للغاية في السنوات الأخيرة.

ولفت المصدر أن زياش متحمس من أجل خوض تجربة كروية خارج هولندا، خاصة بعدما غير أكثر من زميل سابق له في أياكس، الأجواء على غرار فرينكي دي يونغ (برشلونة) وماتياس دي ليخت (يوفنتوس).

ويرغب توتنهام بقيادة مدربه جوزيه مورينيو في ضم زياش، من أجل تعويض الرحيل المحتمل للاعبه كريستيان إيركسن، أما آرسنال يمر بمرحلة إعادة بناء ويحتاج إلى تعزيز صفوفه بأكثر من لاعب مميز.

