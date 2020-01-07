دوليه

فرط سلتا فيغو بفرصة ترك منطقة الخطر وتحقيق فوزه الرابع بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه أوساسونا أول من امس في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني. وتقدم سلتا فيغو بهدف سجله سانتياغو مينا في ربع الساعة الأخير، قبل أن ينجح الضيوف في خطف نقطة بفضل هدف للأرجنتيني لويس إيزيكييل أفيلا (85). وفي مباراة أخرى استعاد لاعب الوسط المخضرم سانتي كازورلا أيام الشباب، وذلك بقيادته فياريال لاسقاط ريال سوسييداد في معقله 1-2 بعد دخوله في الشوط الثاني.

وبدا سوسييداد في طريقه لتحقيق فوزه العاشر هذا الموسم والاقتراب بفارق نقطة عن إشبيلية الرابع الذي بدأ العام الجديد بالتعادل مع أتلتيك بلباو 1-1 الجمعة، وذلك بعد أن أنهى الشوط الأول متقدما بهدف البرازيلي ويليان جوزيه (22). لكن فياريال عاد الى اللقاء مطلع الشوط الثاني بإدراكه التعادل من ركلة جزاء نفذها مانو تريغيروس في الدقيقة 58، بعد خطأ في المنطقة انتزعه النيجيري صامويل شوكوويتزي، قبل أن يقول كازورلا كلمة الحسم بعد دخوله في الدقيقة 60، بتسجيله هدف النقطة الـ28 لفريقه من زاوية صعبة إثر تمريرة لماريو غاسبار (72). وكان مدرب «الغواصة الصفراء» خافيير كاييخا سعيدا بعودة فريقه وتعويض تخلفه، بالقول «لقد عدنا من بعيد للفوز بمباراة صعبة ضد فريق قوي. نجحوا في محاصرتنا خلال الدقائق الأولى، لكن بعد تسجيلهم الهدف، ضغطنا عليهم وقلبنا المباراة». وتابع «لقد بدأنا 2020 كما أنهينا 2019... الفريق يعلم ما يقوم به ويقدم أفضل ما لديه»، معربا عن تفاؤله بمستقبل الفريق الذي «يواصل نموه. نحن نلعب بشكل جيد وننافس في كل مباراة. ما زال هناك مكان للتحسن. لا يمكننا أن نخفف من وتيرتنا. الأفضل قادم». وأصبح فياريال بفوزه الثالث تواليا، في المركز التاسع بفارق نقطة خلف بلباو ومثلها أمام غرناطة الذي تغلب أول من امس على ضيفه ريال مايوركا بهدف لأنخل مونتورو (24).وعاد ريال بيتيس من ملعب ديبورتيفو ألافيس بنقطة التعادل 1-1، على الرغم من النقص العددي في صفوفه لطرد المغربي زهير فضال في الدقيقة 78 واهداره ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عبر خواكين. وافتتح ألافيس التسجيل منذ الدقيقة 14 عبر أليكس فيدال، وأدرك البرازيلي إيمرسون التعادل في الدقيقة 55، رافعا رصيد فريقه الى 24 نقطة في المركز الثاني عشر مقابل 20 لمضيفه في المركز الخامس عشر.

