دوليه

تحضر روما بشكل سيئ لمواجهة الأحد المقبل مع يوفنتوس حامل اللقب، بتلقيه هزيمته الأولى على الملعب الأولمبي معقله، أمام جار الأخير تورينو منذ 13 مايو 2007 بعد سقوطه 0-2 سجلهما أندريا بيلوتي (2+45 و86 من ركلة جزاء)، أول من امس في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي. وهي الهزيمة الثانية فقط لروما في ملعبه هذا الموسم في جميع المسابقات، فتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز الرابع بفارق 4 نقاط عن جاره لاتسيو، فيما رفع تورينو رصيده الى 24. وعادل لاتسيو رقمه القياسي من حيث عدد الانتصارات المتتالية، بتحقيقه فوزا آخر في الرمق الأخير بطله تشيرو إيموبيلي وذلك على حساب مضيفه المتواضع بريشيا 2-1. وفشل لاتسيو طوال الشوط الثاني الذي دخله الفريقان متعادلين 1-1، في هز شباك مضيفه صاحب المركز الثامن عشر (أول مراكز الهبوط الى الدرجة الثانية)، والذي طرد لاعبه أندريا سيستانا قبل نهاية الشوط الأول. وبعدما كان إيموبيلي قد منح نادي العاصمة التعادل بركلة جزاء (42)، انتظر حتى الدقيقة 90+1 لتسجيل هدف الفوز، بعدما كان المهاجم ماريو بالوتيلي قد منح بريشيا التقدم في الدقيقة 18، ليحقق نادي العاصمة فوزه التاسع تواليا ويعادل رقمه القياسي الذي حققه موسم 1998-1999 حين حل وصيفا في نهاية المطاف بقيادة المدرب السويدي سفن غوران إيريكسون، قبل أن يتوج في العام التالي بلقبه الثاني والأخير. ورأى مدرب لاتسيو سيموني إينزاغي أن الفوز بمسابقة الكأس الموسم الماضي ثم بالكأس السوبر هذا الموسم «يجعل الناس تطالبنا بالمزيد بعد هذه الانتصارات. لقد فزنا بكل مباراة مهمة وسنحاول أن نستمر على هذا المنوال. نريد بالتأكيد المشاركة في دوري أبطال أوروبا» من خلال احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى.ورفع لاتسيو رصيده الى 39 نقطة من 17 مباراة. وحقق جنوى بداية واعدة مع مدربه الجديد دافيدي نيكولا الذي خلف تياغو موتا في نهاية 2019، بتحقيقه فوزه الأول منذ 20 أكتوبر والثالث فقط هذا الموسم وذلك على حساب ضيفه ساسوولو 2-1 بفضل هدف قاتل للمقدوني الشمالي المخضرم غوران بانديف في الدقيقة 86. وعمق فيرونا جراح مضيفه سبال وصعد الى المركز التاسع بالفوز عليه 2-0، مستفيدا من النقص العددي في صفوف صاحب الأرض منذ الدقيقة 39.

