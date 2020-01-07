دوليه

حققت الأميركية دانييل كولينز مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها على الأوكرانية ايلينا سفيتولين المصنفة رابعة بسهولة بالغة 6-1 و6-1 في الدور الأول من دورة بريزبين الأسترالية في التنس امس.ودخلت سفيتولينا المصنفة خامسة عالميا والفائزة بلقب هذه الدورة عام 2018، مرشحة بقوة للخروج فائزة لكنها قدمت أداء مخيبا سمح لمنافستها بحسم المباراة في 56 دقيقة.وتغلبت الأسترالية سامانتا ستوسور على الألمانية أنجيليك كيربر المصنفة أولى عالميا سابقا، بصعوبة 7-6 (7-5) و7-6 (7-4).فيما خسرت البريطانية جوهانا كونتا امام التشيكية باربورا ستريتشكوفا 2-6 و6-3 و3-6.

