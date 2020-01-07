دوليه

تستضيف مدينة الغردقة المصرية اليوم حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن العام 2019.

ومن المنتظر أن يشهد الاحتفال تواجد قيادات الرياضة في القارة السمراء بجانب بعض مسؤولي الاتحاد الدولي «فيفا».

ويتنافس على أبرز جائزة المقدمة لأفضل لاعب أفريقي الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الانكليزي مع ثنائي ليفربول الانكليزي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

وكان صلاح فاز بالجائزة في العاميين الماضيين على حساب ساديو مانيه والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال الانكليزي.

وقاد محرز منتخب الجزائر للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 29 عاما بجانب الفوز بلقب الدوري الإنكليزي مع مانشستر سيتي وكأس الرابطة وكأس الاتحاد.

وفاز مانيه وصلاح مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية بينما قاد ساديو السنغال لوصافة كأس الأمم الأفريقية.

وهناك شكوك كبيرة حول حضور صلاح ومحرز للحفل اليوم حيث جرت في الساعات الماضية اتصالات قوية من «الكاف» معهما لضمان تواجدهما.

وتمنح المؤشرات الأولية الجائزة هذا العام للسنغالي ساديو مانيه.

وفي جائزة أفضل لاعب داخل القارة يتواجد نجم الزمالك طارق حامد ضمن القائمة النهائية التي تضم أيضا أنيس البدري لاعب الترجي التونسي ويوسف بلايلي لاعب منتخب الجزائر والترجي التونسي سابقا وأهلي جدة السعودي حاليا.

