دوليه

حقق النجم ليبرون جميس تاسع «تريبل دابل» له هذا الموسم، وقاد فريقه لوس أنجليس ليكرز للفوز على ضيفه ديترويت بيستونز ضمن مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين اول من امس، التي شهدت تعويض غريمه كليبيرز خسارته الأخيرة، بفوز على نيويورك نيكس.

وحسم ليكرز متصدر ترتيب المنطقة الغربية، المباراة الأولى على ملعبه بالفوز 106-99، بينما تمكن كليبيرز من التغلب على ضيفه نيكس 135-132، غداة تلقيه خسارة قاسية أمام ممفيس غريزليز 114-140.

وأتى فوز ليكرز بفضل تحقيق جيمس، أفضل لاعب في الدوري أربع مرات، «تريبل دابل» (10 على الأقل في ثلاث من الفئات الاحصائية)، للمرة التاسعة هذا الموسم، في ثاني أعلى عدد من الـ «تريبل دابل» خلف النجم الشاب لدالاس مافريكس السلوفيني لوكا دونشيتش.

وأنهى جيمس المباراة مع 21 نقطة و14 متابعة و11 تمريرة حاسمة، ليقود فريقه للفوز الـ29 مقابل سبع هزائم هذا الموسم، وهو ثاني أفضل سجل بعد متصدر المنطقة الشرقية ميلووكي باكس (32 فوزا وخمس هزائم).

وفي قاعة «ستايبلز سنتر» التي يتشاركها قطبا لوس أنجليس، تمكن كليبيرز من تعويض خسارته القاسية السبت، بفوز صعب على نيويورك.وبدا فريق لوس أنجليس متجها الى خسارة ثانية تواليا بعدما أنهى نيكس الربع الأول متقدما بفارق 16 نقطة (45-29)، لكن المضيف رد الصاع صاعين في الربع الثاني وأنهاه لصالحه 47-24، قبل أن يحافظ على تقدمه حتى النهاية، على رغم محاولات نيكس العودة بالنتيجة.ويدين كليبيرز بفوزه الى الثلاثي مونتريزل هارل (34 نقطة وست متابعات وثلاث تمريرات حاسمة) وبول جورج ولو وليامس (32 نقطة لكل منهما)، بينما غاب نجم الفريق كواهي لينارد عن المباراة للراحة.وهي المرة الأولى في تاريخ كليبيرز يسجل ثلاثة لاعبين 30 نقطة على الأقل في المباراة ذاتها.

وفي مقابل تعويض كليبيرز خسارته أمام ممفيس، نجح الأخير في تحقيق فوز ثانٍ تواليا بتغلبه على مضيفه فينيكس صنز 121-114، على رغم تسجيل لاعب الأخير ديفن بوكر 40 نقطة.

وحقق مينيسوتا تمبروولفز فوزا على أرض كليفلاند كافالييرز بنتيجة 118-103، في مباراة شهدت فقدان المضيف لجهود لاعبه كيفن بورتر جونيور بسبب إصابة في الركبة خلال الربع الثالث.وعزز ميامي هيت سجله على أرضه، بتحقيق فوزه الـ17 مقابل خسارة واحدة، وذلك بالتغلب على بورتلاند ترايل بلايزرز 122 - 111.

