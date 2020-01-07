دوليه

واصل الأهلي انتصاراته في الدوري المصري الممتاز بفوزه العاشر على التوالي أول من أمس فيما نجح الزمالك في تحقيق الفوز الثاني على التوالي.

وتفوق الأهلي على إف سي مصر 3 – 1 على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الـ 12. وشهدت المباراة عودة مروان محسن للتسجيل من جديد بعد غياب طويل بجانب الظهور الأول لمحمود كهربا لاعب الأهلي الجديد الذي شارك في الشوط الثاني. وتقدم الأهلي عن طريق جونيور أجاي في الدقيقة 23 قبل أن يحرز مروان محسن هدفين في الدقيقتين 51 و54 وسجل أحمد الشيخ لصالح إف سي مصر في الدقيقة 57. وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة في صدارة الترتيب بينما تجمد رصيد مصر عند 11 نقطة في المرتبة الـ 13. بدأت المواجهة باستحواذ تام من الأهلي مع الاعتماد على الكرات العرضية من علي معلول ومحمد هاني في ظل تراجع إف سي مصر للدفاع.

ونجح الأهلي في الوصول إلى هدف التقدم بعد مرور 23 دقيقة بعدما تسلم أجاي كرة على حدود منطقة الجزاء ليطلق تسديدة صاروخية سكنت مرمى عصام ثروت. وتسلم أليو ديانج كرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 42 واطلق تسديدة صاروخية علت العارضة بقليل، وتلقى مروان كرة عرضية مهدها بالرأس إلى أجاي داخل منطقة الجزاء ليضعه في وضعية انفراد تام بالمرمى لكن النيجيري لعبها فوق العارضة ليهدر فرصة جديدة للتسجيل في الدقيقة 45. ونجح مروان محسن في تسجيل الهدف الثاني للأهلي بعد مرور 6 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني. وفي الدقيقة 54 عاد مروان محسن للتسجيل مرة ثانية ليضيف ثالث أهداف الأهلي بعدما حصل محمد مجدي «أفشة» على تمريرة بينية وضعته في وضعية انفراد لكنه مررها لمروان الذي وضعها في الشباك الخالية.

وجاءت الدقيقة 57 بهدف تقليص الفارق لإف سي مصر عن طريق أحمد الشيخ الذي سدد كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء ببراعة في الشباك. وقرر رينيه فايلر المدير الفني الأهلي الدفع بالوافد الجديد محمود عبد المنعم «كهربا» بدلا من مروان محسن في الدقيقة 68. وفي لقاء مثير حول الزمالك تأخره أمام مضيفه طنطا إلى فوز بنتيجة 3-2. ورفع الزمالك رصيده إلى 21 نقطة وتقدم للمركز الثالث وظل طنطا بـ10 نقاط في المركز الـ15. ونجحت مغامرة باتريس كارتيرون مدرب الزمالك الذي اعتمد على مجموعة من البدلاء والشباب في المباراة. تقدم الزمالك في الدقيقة 19 عن طريق عمر السعيد ولكن وليد عادل تعادل لطنطا في الدقيقة 45+1 ثم أحرز هدف التقدم من ضربة جزاء في الدقيقة 69.

وانتفض الزمالك وسجل هدفين في الدقيقتين 85 عن طريق المغربي محمد أوناجم و90+2 من خلال البديل أحمد سيد زيزو. وبدأ كارتيرون المباراة بتشكيلة ضمت 9 بدلاء وشباب بجانب الأساسي الوحيد يوسف أوباما والعائد بعد غياب للإصابة عبد الله جمعة .

ورغم ذلك قدم الزمالك بداية جيدة وتقدم عمر السعيد لصالح الزمالك بعدما حصل على عرضية أرضية رائعة أرسلها إسلام جابر من الجانب الأيسر فسدد مهاجم الأبيض كرة أرضية سكنت شباك علي فرج. وتعرض الحارس الشاب محمد صبحي للإصابة مرتين وتعادل وليد عادل لطنطا بعدما حصل على الكرة من محمد ماجد «أونش» وتخلص من رقابة محمد عبد الغني وسدد كرة في الشباك.

وتسبب محمد عبدالغني في ركلة جزاء لصالح محمد ماجد «أونش» في الدقيقة 68 بعدما قام بعرقلته وتقدم وليد عادل لصالح طنطا بعدما تولى تسديد ركلة الجزاء. وتدخل باتريس كارتيرون سريعا بإجراء تبديلين في الدقيقة 72 بمشاركة أشرف بن شرقي وأحمد سيد «زيزو» بدلا من كريم «بامبو» وعبدالله جمعة.

واستمرت المباراة بدون تحولات بعد تدخل كارتيرون فقام المدرب الفرنسي في الدقيقة 81 بإقحام مصطفى فتحي بدلا عمر السعيد. وساد التوتر على عناصر الزمالك والتسرع في نقل الكرات وسط اعتراضات على قرارات تحكيمية.

وتعادل محمد أوناجم للزمالك بعدما حصل على عرضية من زيزو واستقبلها بشكل رائع وسددها في المرمى.وتصدى محمد صبحي لكرة خادعة في الدقيقة 90+1 بعد رأسية حاول عبدالرحمن الدح إسقاطها في المرمى.وسجل أحمد سيد «زيزو» الهدف الثالث للزمالك بعد كرة متبادلة بين الدفاع والهجوم لتذهب إلى لاعب الأبيض الذي أسكنها في الشباك. وانتهت مباراة المقاولون العرب ومصر للمقاصة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

