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يخوض الكويت مواجهة قوية أمام القادسية في 07:00 مساء اليوم ضمن دوري الكرة الطائرة، فيما يلتقي كاظمة مع الشباب في 05:00، وتقام المواجهتان على صالة فجحان المطيري في نادي القادسية.

ويتصدر الكويت ترتيب الفرق برصيد 13 نقطة من 7 مباريات، يأتي بعده كاظمة 10 نقاط من 5 انتصارات دون هزيمة، ثم العربي 8 نقاط من 3 انتصارات وهزيمتين، والقادسية والشباب 7 نقاط من انتصارين و3 هزائم للأول، وانتصار و5 هزائم للثاني، واخيراً اليرموك 6 نقاط من 6 هزائم. وقدمت لجنة المسابقات مباريات الكويت في البطولة حيث سيخوض الأبيض آخر مباراة في الدور التمهيدي في 14 يناير الحالي وذلك من أجل افساح المجال امامه للاستعداد لبطولة الأندية الخليجية التي يستضيفها على صالته خلال الفترة من 2 إلى 11 فبراير المقبل. وتقام البطولة بنظام الدوري من دورين حيث تتأهل الفرق الأربعة الاولى إلى المربع الذهبي الذي يقام بنظام الدوري ايضا من قسمين على أن يحقق اللقب من يجمع أكبر قدر من النقاط. ويسعى الأبيض اليوم إلى تعويض هزيمته أمام كاظمة في اللقاء الماضي من خلال تحقيق نقطتي المباراة والاستمرار في صدارة الترتيب. ويعول مدرب الفريق التونسي خالد بلعيد على لاعبيه عبدالله جاسم، عبدالله بوفتين، عامر السليم وسلطان خلف. في المقابل يريد الأصفر بقيادة مدربه التونسي صابر عبدالباسط اثبات قدرته على المنافسة الجدية على اللقب من خلال الوقوف نداً للأبيض في لقاء اليوم ومحاولة تحقيق نتيجة ايجابية. ويعتمد الأصفر على لاعبيه ناصر دشتي، فهد الكوت، راشد عنبر وموسى بحروه. وفي المباراة الثانية يبدو كاظمة مستعداً لمواصلة تحقيق الانتصارات على حساب الشباب نظراً للفارق الفني الكبير بين الطرفين.

