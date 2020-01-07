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تتجه الأنظار الى ستاد جابر الدولي الذي يحتضن نهائي كأس ولي العهد بين العربي والكويت في 05:45 مساء اليوم برعاية وحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، في لقاء يسعى فيه الأخضر للعودة الى منصات التتويج الغائب عنها منذ فترة، ويطمح فيه الأبيض الى المحافظة على لقبه ومواصلة السيطرة على الألقاب في السنوات الأخيرة.

ويأتي اللقاء بعد أيام قليلة من فتح باب الانتقالات الشتوية وتعزيز الفريقين لصفوفهما بأكثر من صفقة، فالعربي الذي بدأ بداية متعثرة في الدوري استغنى عن السوري يوسف قلفا والبرازيلي ماريون سيلفا وقبلها الاسباني راؤول والمدرب خوان مارتينيز، وتعاقد حديثاً مع العاجي سيدريك هنري والسوري أحمد الصالح والفلسطيني محمد درويش، بالاضافة الى المحليين محمد زنيفر ونايف حميد ووليد العازمي.

أما الكويت، فدفعه تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة الى تغييرات مماثلة أطاحت بالمدرب السوري حسام السيد وبخلفه الكرواتي بوجيدار سكيتش، الى جانب اللاعبين الكولومبي دييغو كالديرون والسوري عمرو ميداني مع رفع اسم نجم الفريق جمعة سعيد الغائب للاصابة حتى آخر الموسم. وعزز الأبيض صفوفه بالعراقيين أمجد عطوان وعلاء عباس والبرازيلي سيدريك فييرا.

وفي الوقت الذي كان عاني فيه العربي من أجل الوصول الى النهائي، كان طريق الكويت أسهل نسبياً، فالأخضر تجاوز القادسية في الدور التمهيدي بركلات الترجيح، ثم تغلب على برقان بنتيجة 3-1، قبل أن يهزم النصر 1-0 بصعوبة. في المقابل تجنب الأبيض حامل اللقب الدور التمهيدي، وتخطى اليرموك في ربع النهائي وخيطان في نصف النهائي بنتيجة 2-0 في المباراتين.

ومثلما تمثل المباراة أهمية كبيرة لمدرب العربي البوسني داركو نيستروفيتش الذي أظهر تحسناً واضحاً على أداء الفريق خصوصاً في الجانب الدفاعي، فانها تحظى بأهمية كبيرة لمدرب الكويت الوطني وليد نصار الذي يبحث عن أول ألقابه مع الأبيض، خصوصاً أن التتويج اليوم سيثبت أقدام المدرب في المنصب ويمنحه دفعة معنوية كبيرة لمواصلة المنافسة على بقية الألقاب هذا الموسم.

الفريقان مكشوفان لبعضهما رغم الصفقات الجديدة، فالعربي سيلعب بتكتيك دفاعي كما ظهر في المباريات الأخيرة بوجود الثلاثي أحمد ابراهيم وأحمد الصالح وعبدالله حسن أمام الحارس سليمان عبدالغفور، الى جانب الظهيرين محمد فريح ومحمد صفر، وثنائي الوسط المدافع عبدالله الشمالي والاسباني تشافي توريس، وثلاثي المقدمة مشاري الكندري والليبي السنوسي الهادي وفيصل عجب أو سيدريك هنري في حال شفائه من الاصابة. ويفتقد الأخضر خدمات علي عتيق الذي نال البطاقة الحمراء أمام النصر في الدور نصف النهائي.

على الجانب الآخر، أجرى نصار بعض التغييرات على تشكيلة الكويت فأعاد فيصل زايد خلف المهاجم يوسف ناصر ودفع بفهد العنزي في الجناح الأيسر وعبدالله البريكي في الأيمن ومع امكانية مشاركة الثلاثي المحترف الجديد فان خط الدفاع سيضم خالد القحطاني وفهد حمود وفهد الهاجري وحسين حاكم والحارس حميد القلاف.

وحقق كل من العربي والكويت اللقب 7 مرات، بفارق لقبين عن القادسية صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز (9 ألقاب)، فيما أحرز السالمية اللقب مرتين وكاظمة مرة واحدة. وتواجه الفريقان 17 مرة في المسابقة، فاز الكويت في 7 منها، مقابل 3 للعربي، فيما كان التعادل حاضراً في 7 مناسبات. ويلتقي الفريقان في المباراة النهائية للمرة الرابعة بعد أن فاز الكويت مرتين في 2002-2003 بنتيجة 3-0، و2009-2010 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2، فيما فاز العربي في آخر نهائي جمع الفريقين في البطولة بموسم 2014-2015 بنتيجة 4-2.

