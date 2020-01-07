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أكد مدرب الكويت وليد نصار أن فريقه يملك لاعبين قادرين على الفوز في المباراة والمحافظة على اللقب، عند مواجهة العربي اليوم في نهائي كأس ولي العهد.

وأضاف نصار في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: «الكويت يملك فريقاً متمرساً ولاعبين حققوا العديد من البطولات في السنوات الأخيرة، ولديهم القدرة على التتويج باللقب»، مؤكداً أن الاستعدادات كانت تسير على قدم وساق من أجل تجاوز الفترة الماضية التي تعثر خلالها الفريق أكثر من مرة.

وأشاد نصار بالعربي «الكبير باسمه وقاعدته الجماهيرية»، مؤكداً أن الأخضر استحق الوصول الى المباراة النهائية بجدارة، وأن الفريقين يضمان نخبة من اللاعبين الجيدين خصوصاً بعد التعاقدات الأخيرة في فترة الانتقالات الحالية. وتمنى مدرب الكويت أن تظهر المباراة النهائية بمستوى جيد ويستمع فيها الجمهور «لأنها بين قطبين كبيرين».

