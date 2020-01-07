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توقع البوسني داركو نيستروفيتش مدرب العربي مباراة قوية بين فريقه والكويت في النهائي، لأنها تجمع فريقين كبيرين وذلك خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة والذي حضره كذلك لاعب الفريق مشاري الكندري والمنسق الاعلامي عبدالله زكريا، الى جانب مدرب الكويت وليد نصار ولاعب الأبيض مشاري غنام والمنسق الاعلامي عمر الزامل. وقال نيستروفيتش خلال المؤتمر الخاص بالنهائي: «أحترم فريق الكويت كثيراً لأنه يضم لاعبين مميزين لديهم مهارات عالية، ومن المؤكد أنه سيستعين بهم في المباراة (اليوم)». وأكد نيستروفيتش ان لاعبيه سيبذلون قصارى جهدهم لتقديم مباراة جيدة أمام الكويت، وقال: «متأكد تماماً بأن فريقي سيلعب مباراة جيدة».

