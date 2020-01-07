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أعلن نادي التضامن عن التعاقد مع المحترفين البريطاني أليكس داير والمالي سامبا دياكيتي لتعزيز صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وينتمي داير المولود في السويد الى جزيرة مونتسيرات وهي جزيرة كاريبية وتعتبر جزءاً من سلسلة الجزر المعروفة باسم جزر الأنتيل الصغرى، في جزر الهند الغربية البريطانية، وسبق له اللعب مع أندية سويدية وانكليزية في الدرجات الدنيا، كما مثل منتخب مونتسيرات في 13 مباراة. أما دياكيتي، فسبق أن مثل اندية نانس الفرنسي وكوينز بارك رينجرز وواتفورد الانكليزيين والاتحاد السعودي، ولعب مع منتخب بلاده 19 مباراة دولية سجل خلالها 4 أهداف. واستغنت ادارة التضامن عن الليبي محمد عبد الناصر والبرازيلي جوليو هيرم، ليصبح محترفو الفريق الكاميروني هيرمان كواو والغاني ستيفن بادو والبرازيلي اليكس هانز الى جانب داير ودياكيتي.

ويحتل التضامن المركز الثامن في بطولة الدوري الممتاز ويأمل في تحقيق نتائج ايجابية فيما تبقى من منافسات الموسم على أمل البقاء في دوري الأضواء.

