محلية

الليلة هي ليلة أغلى مباراة في تاريخ كرة القدم في الكويت فهي غالية أولا بسبب انها نهائي كأس سمو ولي العهد حفظه الله، فهو الرياضي الذي لا يخبئ حبه للرياضة والرياضيين ومن يشجع من أندية الكويت... فشكرا سمو ولي العهد....

أما رأيي في هذه المباراة من حيث إنها الأغلى فأقصد في قيمة الصفقات المالية التي أجراها نادي الكويت بالاتفاق مع أربعة لاعبين من الطراز الأول كالتالي: اثنين من منتخب العراق والاخر برازيلي والآخير كويتي... فقد دفع مبالغ كبيرة لا اعلم قيمتها ولكنها حسب ما سمعت بأنها عالية القيمة... وايضا النادي العربي الذي عقد أربع صفقات جاءت كالتالي: مع لاعب ايفواري ولاعب سوري (لاعب سابق بالفريق) واثنين كويتيين من دوري stc...! بمعنى أن الليلة سيلعب ثمانية لاعبين جدد في المباراة النهائية.

الى هنا فالأمر أصبح واضحا بأن الناديين يسعيان للفوز بالكأس الغالية لأنهما صرفا على الفريق بسخاء لكي تظهر هذه المباراة بصورة مشرفة للجماهير المحلية والخليجية والعربية. اذا نتمنى ان تكون مباراة الليلة ذوي مستوى فني راق يغير وضع الكرة الكويتية وأنها بدأت تتعافى من مرضها من سوء اداراتها؟ فالفضل الأول لتطوير اللعبة في الكويت يعود للأندية الرياضية التي تسعى للفوز بالألقاب الكروية (وهم قلة للأسف). فأطلب من أبنائي اللاعبين ان نقدر قيمة هذه المباراة معنويا وفنيا وماليا فادارتا الناديين لم تبخلا في دعمكم وبقي الامر بأيديكم (أرجلكم) بأن تشرفوا الكرة الكويتية ولا تقسوا على الحكم السويسري... واللي يعيننا على «الفار».... والله من وراء القصد.

