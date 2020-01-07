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خسر المنتخب الكويتي امام نظيره الاماراتي 0 – 2 اول من امس في بطولة غرب آسيا الثانية لكرة القدم للشابات تحت 17 سنة المقامة في المنامة. وقدم منتخب الكويت في اللقاء الذي أقيم بمدينة خليفة الرياضية في اطار تحديد المركزين الخامس والسادس بالبطولة مستوى فنيا جيدا نقصه احراز الاهداف. وقالت نائب رئيس اللجنة النسائية الشيخة نورة الصباح عقب انتهاء المباراة ان مشاركة المنتخب في بطولة اتحاد غرب آسيا تعد أول مشاركة رسمية في تاريخ المنتخب. وأكدت ان هذه الخطوة هي بداية المشوار باتجاه مستقبل «واعد وحافل بالمشاركات والاستحقاقات الدولية» لشابات الكويت داخل المستطيل الأخضر.وأعربت عن شكرها وتقديرها للبحرين لاستضافة بطولة غرب آسيا الثانية للشابات، متمنية التوفيق والنجاح لجميع المنتخبات المشاركة.

