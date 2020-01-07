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أعرب رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف الصباح عن اعتزازه وسعادته برعاية وحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، المباراة النهائية لكأس سموه التي ستجمع ناديي الكويت والعربي اليوم على ستاد جابر الأحمد الدولي. وقال اليوسف: «ان رعاية سمو ولي العهد الكريمة وتشريفه بحضور المباراة النهائية يعد تجسيدا للعلاقة بين القيادة الرشيدة وأسرة كرة القدم الكويتية، التي ستتشرف بمصافحة سموه، لذلك فليس هناك خاسر أو فائز فالكل فائز بلقاء ومصافحة سموه». وثمن اليوسف المساندة والدعم اللامحدود لقيادتنا الرشيدة ممثلة في سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد للرياضة الكويتية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة، ولولا هذا الدعم ما حققت الرياضة وكرة القدم انجازاتها. ورحب اليوسف بسمو ولي العهد الأمين وكبار رجالات الدولة الذين ستتشرف أسرة كرة القدم بحضورهم، مضيفا أن الحضور الكريم يمنح الجميع دفعة معنوية كبيرة لتقديم ما في جعبتهم. واختتم اليوسف تصريحه معربا عن أمنيته بأن يأتي اللقاء على مستوى هذا الحدث الكبير، وان يكون الحضور الجماهيري للناديين بصفة خاصة وجماهير الكرة بصفة عامة لائقا بنهائي الكأس الغالية.