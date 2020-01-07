عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: هدد الرئيس الاميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات «شديدة» على العراق إذا أُجبِرت القوات الأميركية على مغادرة اراضيه، بعد ساعات من مطالبة البرلمان العراقي الحكومة بـ «إنهاء تواجد» القوّات الأجنبيّة في البلاد وهو موقف اعتبرت المانيا انه «لايساعد» في حين شددت فرنسا على اولوية محاربة تنظيم «داعش» ضمن احترام سيادة العراق.

وقال ترامب على متن الطائرة الرئاسية بينما كان عائدا الى واشنطن بعد عطلة استمرت اسبوعين في فلوريدا «اذا طلبوا منا بالفعل ان نغادر واذا لم يتمّ ذلك ودّيًا، فسنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها سابقا» واشار الى ان هذه العقوبات التي هدَّد بفرضها على العراق ستجعل من تلكَ المفروضة على ايران ضئيلة مقارنةً بها واضاف الرئيس الاميركي «لدينا قاعدة جوّية باهظة الكلفة بشكلٍ استثنائيّ هناك. لقد كلّفت مليارات الدولارات لبنائها لن نغادر اذا لم يعوضوا لنا» كلفتها.

ودعا برلمان العراق إلى «إنهاء تواجد أي قوات أجنبية» على أراضيه عبر المباشرة بـ «إلغاء طلب المساعدة» المقدم إلى المجتمع الدولي لقتال تنظيم «داعش». وخلال جلسة طارئة للبرلمان نقلت مباشرة عبر شاشة القناة الرسمية للدولة، وبحضور رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، صادق النواب على «إلزام الحكومة العراقية بحفظ سيادة العراق من خلال إلغاء طلب المساعدة»، بحسب ما أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. وأبلغ عبد المهدي وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان خلال اتصال هاتفي بأن المسؤولين يعملون حاليا على تنفيذ قرار البرلمان بشأن طرد القوات الأجنبية. وقال مكتب عبد المهدي في بيان «المسؤولون يعدون مذكرة للخطوات القانونية والإجرائية لتنفيذ قرار البرلمان بشأن طرد القوات الأجنبية». وأضاف البيان أن لو دريان نقل رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب فيها إتاحة وقت أكبر لبحث مستقبل وجود القوات الأجنبية «في ظل احترام سيادة العراق». واجرت فرنسا مشاورات مع كل من الولايات المتحدة والعراق بشأن تطورات الاوضاع في المنطقة في اطار جولة من المشاورات الدولية المكثفة التي تعقدها بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني في غارة اميركية ببغداد يوم الجمعة الماضي واكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع ترامب على اولوية محاربة تنظيم «داعش» في المنطقة.وقال قصر الايليزيه في بيان صحافي ان الرئيس ماكرون اعرب في محادثته مع الرئيس ترامب عن «التضامن الكامل» مع قوات التحالف الدولية في المنطقة ودان الهجمات التي استهدفت منشآتها مؤخرا. وفي برلين اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس امس أن تهديدات الرئيس الأميركي بفرض عقوبات على العراق «لا تساعد كثيراً».وقال ماس لإذاعة «دويتشلاند فونك»، «لا أعتقد أنه يمكن إقناع العراق عبر تهديدات، إنما من خلال حجج».

