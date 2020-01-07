عربيات ودوليات

بغداد- واشنطن- «كونا»: أعلن الرئيس العراقي برهم صالح امس ان بلاده تعيش ظروفا عصيبة وبالغة التعقيد، مشددا على أنه لابد من تغليب المصلحة الوطنية العليا للحفاظ على امن وسيادة واستقرار العراق. وذكر صالح في بيان بمناسبة الذكرى الـ99 لتأسيس الجيش العراقي «ان المرحلة المقبلة تتطلب التآزر والعمل المشترك بين جميع العراقيين وبكافة مكوناتهم لتكون الاولوية فيها الى استمرار وادامة زخم الانتصارات بمطاردة بقايا تنظيم داعش».كما دعا الى العمل على تلبية مطالب جميع العراقيين في حياة حرة كريمة تحفظ لهم بلدهم وسيادته واستقلاله واعادة اعمار المدن المحررة والنهوض بالواقع الاقتصادي لتأمين مستقبل الاجيال المقبلة. ويأتي بيان صالح بعد يوم من تبني البرلمان العراقي قرارا نيابيا بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد وذلك في أعقاب ضربة جوية أميركية أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ببغداد.

وفي واشنطن أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن ثقته في أن الشعب العراقي «يريد بقاء» القوات الأميركية في العراق وذلك بالتزامن مع قرار نيابي أصدره برلمان البلاد يقضي بإنهاء وجود القوات الأجنبية وقال بومبيو في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الأميركية «نحن واثقون من أن الشعب العراقي يريد أن تستمر الولايات المتحدة في الوجود (العسكري في العراق) لمواصلة القتال في حملة مكافحة الإرهاب وسنواصل القيام بجميع الأشياء التي يتعين علينا القيام بها للحفاظ على سلامة أميركا» وأضاف «سوف يتوجب علينا إلقاء نظرة حول مانقوم به عندما تتخذ القيادة والحكومة العراقية قرارا لكن يجب أن يعلم الشعب الأميركي أننا سنتخذ القرار الصائب» وقال بومبيو إنّ عادل عبد المهدي هو رئيس وزراء مستقيل ويواجه «تهديدات هائلة من جانب» القادة الإيرانيين.

