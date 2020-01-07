عربيات ودوليات

جدة – الوكالات: اكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني ان دول مجلس التعاون تتابع بـ»قلق واهتمام» بالغين الأحداث والتطورات الخطيرة في العراق.

ودعا الزياني في بيان اوردته وكالة الانباء السعودية «كافة الأطراف المعنية إلى التهدئة وعدم التصعيد وتغليب الحلول السياسية للأزمات لتجنيب المنطقة المتوترة أصلا وشعوبها أي تداعيات سلبية على امنها واستقرارها». واهاب الأمين العام في البيان بالمجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته لخفض التصعيد في هذه المنطقة الحيوية للعالم.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» اكدت ان الجيش الاميركي نفذ عملا «دفاعيا حاسما» في بغداد فجر الجمعة قتل خلاله قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

الى ذلك قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في ختام اجتماع وزراء خارجية الدول المطلّة على البحر الأحمر وخليج عدن، إن المملكة العربية السعودية حريصة على عدم تصعيد الوضع في المنطقة. وأضاف في مؤتمر صحافي بعد اجتماع الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن «علينا حماية أمن الخليج والبحر الأحمر»، مؤكداً لا بد أن نعي المخاطر في المنطقة.

وشهدت العاصمة السعودية الرياض، امس اجتماعا لوزراء خارجية الدول المطلّة على البحر الأحمر، لبحث التحديات الأمنية في المنطقة. واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع، حيث جرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تطوير التعاون المشترك بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس».

