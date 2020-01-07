عربيات ودوليات

بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة لأقباط مصر في الخارج، بمناسبة عيد الميلاد المجيد عبر السفارات والقنصليات بمختلف أنحاء العالم، وجاء نص البرقية «بكل سعادة وسرور أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأرق الأماني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وأغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أعرب عن خالص تمنياتي لكم بعيد سعيد وعام مليء بالتوفيق والنجاح ولمصرنا الغالية بدوام الرفاهية والازدهار».

وكثفت السلطات الأمنية المصرية من تواجدها في محيط الكنائس بكل القرى والمدن في المحافظات بالتزامن مع احتفالات المسيحيين الأرثوذكس بعيد الميلاد.

وبالتزامن مع الاحتفال بعيد الميلاد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري «انفوغراف» سلط من خلاله الضوء على المحصلة الأحدث لأعداد الكنائس والمباني التي تم تقنين وتوفيق أوضاعها، تطبيقاً للقانون رقم 80 لسنة 2016، لتقنين أوضاع الكنائس.

وجاء في الانفوغراف، أن نتائج أعمال اللجنة الرئيسة لتقنين أوضاع الكنائس، ‏ أسفرت حتى الآن، عن توفيق أوضاع 1412 كنيسة ومبنى على مستوى الجمهورية، موزعة على النحو التالي: 851 كنيسة، و561 مبنى.

من جهتها، أصدرت وحدة الرسوم المتحركة بدار الإفتاء المصرية فيديو «موشن غرافيك» جديدًا لتهنئة المسيحيين بميلاد السيد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ووجهت الدار رسالة تهنئة إلى الإخوة المسيحيين قالت فيها: «إلى أخي المسيحي في مصر، من خالص القلب والروح كل عام وأنت بخير وهناء وسعادة».

وأضافت الدار في الفيديو: «تهنئة قلبية من أخيك المسلم بمناسبة أعياد الميلاد .. هذه الذكرى التي تلهمنا جميعًا معاني الرحمة والخير، والمحبة والسلام والمودة، والتي تؤكد لدينا جميعًا كمصريين وحدتنا الوطنية، وتماسكنا وانتماءنا لهذه البلاد الطيبة التي نحيا جميعًا على أرضها ونأكل من خيرها» .

وقالت دار الإفتاء إنه ليس في شريعتنا السمحة ما يمنعنا من تحيتهم أو تهنئتهم أو إدخال السرور عليهم، مشيرة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يبر ويساعد جميع أهل الأديان السماوية، عملًا بمبدأ العيش المشترك والسلام بين بني الوطن الواحد تنفيذًا لأمر الله تعالى {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا} [البقرة: 83] .

واختتمت الدار مهنئة: «أخي في الوطن، ندعو الله العلي القدير أن يعيد علينا جميعًا الأعياد بالخير والبركة والمحبة وأن يجنبنا جميعًا كل مظاهر الشرور والتطرف والفتن».

