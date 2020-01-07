عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: دعت اوروبا ايران الى التراجع عن خطواتها بالتخلي الكامل عن القيود المتعلقة بتخصيب اليورانيوم في حين حذرت المانيا من ان الاتفاق النووي المحتضر مهدد بالانهاء وهو وضع رأى سيناتور روسي بارز انه سيدفع طهران نحو انتاج قنبلة نووية.

وعبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل امس عن «أسفه العميق» لاعلان ايران الأخير بشأن تخليها عن كل القيود المتعلقة بتخصيب اليورانيوم. وكتب بوريل في تغريدة ان «التطبيق الكامل للاتفاق حول النووي من قبل الجميع يعد اليوم اهم من اي وقت مضى من اجل الاستقرار الاقليمي والأمن الدولي».

من جهته حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس امس من ان اعلان ايران انها ستتخلى عن القيود المفروضة على نشاط تخصيب اليورانيوم يمكن ان يكون الخطوة الأولى نحو انهاء الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 مع القوى العالمية الست، موضحاً ان ان اعلان ايران بخصوص تخصيب اليورانيوم لا ينهي الاتفاق النووي بشكل تلقائي وقال ماس لاذاعة دويتشلاند فونك «بالتأكيد سنتحدث مرة اخرى مع ايران غير ان ما تم اعلانه لايتسق مع الاتفاق». وأضاف ان مسؤولين من المانيا وفرنسا وبريطانيا سيبحثون الوضع وتابع ان الوضع «لم يصبح اسهل وقد تكون هذه الخطوة الأولى لانهاء هذا الاتفاق وهو ما سيشكل خسارة كبيرة، لذلك سنبحث هذا الأمر بمسؤولية شديدة الآن». ودعت المانيا وفرنسا وبريطانيا ايران الى التخلي عن الاجراءات التي تتعارض مع الاتفاق النووي وقالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان مشترك «ندعو ايران لسحب كل الاجراءات التي لاتتوافق مع الاتفاق النووي».

واكدت ايران ان «التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية» التي تُخضع البرنامج النووي الايراني لرقابة صارمة «سيستمر كما في السابق». وقالت الحكومة في بيان انه «نتيجة» للقرار المتعلق بعدد اجهزة الطرد المركزي «لم تعد هناك اية عوائق تشغيلية امام البرنامج النووي لجمهورية ايران الاسلامية» سواء تعلق ذلك «بالقدرة على تخصيب (اليورانيوم) او بمستوى التخصيب او بكمية المواد المخصبة او بالبحث والتطوير». لكن البيان لفت الى ان «البرنامج النووي الايراني سيتواصل الآن فقط على اساس الاحتياجات الفنية للبلاد». لكن الحكومة فتحت في بيانها نافذة للحوار بتأكيدها الاستعداد للتراجع عن هذه الخطوات في اي وقت.

وفي موسكو قال عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي اوليغ موروزوف، ان ايران في ظروف المواجهة مع الولايات المتحدة ستنتقل الى طريق انتاج اسلحة نووية خاصة بها وأضاف «هذا رد الفعل المتوقع من جانب ايران. ومن المستبعد توقع اي اتصالات بشأن البرنامج النووي بين ايران والولايات المتحدة في المستقبل القريب» وتابع اوليغ موروزوف «بدون الولايات المتحدة سيكون من الصعب الحديث عن رفع آلية العقوبات المفروضة عن ايران. وهذا يعني ان ايران ستتحرك في اتجاه صنع اسلحة نووية خاصة بها».

