عربيات ودوليات

واشنطن- طهران - الوكالات: توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا بضرب مواقع ثقافية في ايران، رغم التنديد الذي اثارته تهديداته السابقة سواء في ايران او في الولايات المتحدة نفسها حيث ارتفعت اصوات تتهمه بالتحضير لارتكاب «جريمة حرب». وقضى وزير الخارجية مايك بومبيو الصبيحة يؤكد ان الولايات المتحدة ستحترم «القانون الدولي» في حال وجهت ضربات الى ايران. لكن الرئيس الأميركي لم يتراجع عن تهديداته بل جددها في المساء. وقال لصحافيين يرافقونه في الطائرة الرئاسية «نسمح لهم بقتل مواطنينا نسمح لهم بتعذيب وتشويه مواطنينا. نسمح لهم باستخدام قنابل لتفجير مواطنينا. ولايحق لنا المس بمواقعهم الثقافية؟ الأمور لا تسير بهذا الشكل». ونشأ الجدل من تغريدة توعد فيها ترامب باستهداف 52 موقعا في ايران اذا ردت الجمهورية الاسلامية عسكريا على قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني الجمعة في ضربة اميركية في بغداد. وردت السناتورة اليزابيث وارن التي تحتل موقعا متقدما في حملة الانتخابات التمهيدية الديموقراطية لتعيين مرشح الحزب للبيت الأبيض مباشرة على تغريدة الرئيس فكتبت على تويتر «تهدد بارتكاب جرائم حرب لسنا في حرب مع ايران. الأميركيون لا يريدون حربا مع ايران». لكن مسؤولا اميركيا كبيرا سابقا اعرب عن شكوك حيال اعلان ترامب. وكتب كولين كال المستشار السابق في المسائل الأمنية لنائب الرئيس الديموقراطي جو بايدن «يبدو لي من الصعب ان اصدق ان «البنتاغون» حدد لترامب اهدافا تتضمن مواقع ثقافية ايرانية». في غضون ذلك اعلنت رئيسة مجلس النواب في الولايات المتحدة نانسي بيلوسي ان الكونغرس سيصوت خلال ايام على مشروع قرار يهدف الى الحد من صلاحيات الرئيس ترامب العسكرية تجاه ايران. وأوضحت بيلوسي، في بيان، في وقت متأخر من ليل الأحد الاثنين ان مجلس النواب سيقدم ويصوت على مشروع قرار للحد من صلاحيات الرئيس الأميركي العسكرية فيما يتعلق بايران، مشيرة الى ان هذا المشروع يشابه للمشروع الذي قدمه السيناتور تيم كين في مجلس الشيوخ. وأضافت بيلوسي، ان هذا القرار «يؤكد من جديد مسؤوليات الكونغرس الاشرافية الراسخة، من خلال تكليفه بأنه اذا لم يتم اتخاذ اي اجراء اضافي من جانب الكونغرس، فان الأعمال العسكرية التي تقوم بها الادارة فيما يتعلق بايران تتوقف في غضون 30 يوماً». ورد الرئيس الاميركي دونالد ترامب على انتقادات خصومه الديموقراطيين الغاضبين لانهم لم يتم ابلاغهم مسبقا بالضربة التي ادت الى مقتل الجنرال الايراني قاسم سليماني قائلا انه ليس في حاجة الى ضوء اخضر من الكونغرس الاميركي. وقال ترامب ان تغريداته ستكون بمثابة اخطار مسبق في حال قرر ضرب ايران. وفي اشارة منه الى تغريداته، كتب ترامب «هذه المنشورات الاعلامية تكون بمثابة اخطار للكونغرس الأميركي بأنه اذا ما اقدمت ايران على ضرب اي شخص او هدف اميركي، فان الولايات المتحدة في المقابل ستضرب بسرعةٍ وبقوة كاملة، وربما بطريقةٍ غير متناسبة».

