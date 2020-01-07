عربيات ودوليات

طهران- أ. ف. ب: هدد مسؤول ايراني رفيع المستوى بتحويل تل ابيب وحيفا «الى رماد» اذا ما نفذت الولايات المتحدة وعيدها بقصف 52 هدفاً في الجمهورية الاسلامية. وقال محسن رضائي، رئيس مصلحة تشخيص النظام في ايران والقائد السابق للحرس الثوري مخاطباً الرئيس الأميركي دونالد «ترامب، هل قلت في تغريدة انك ستهاجم 52 هدفاً في ايران؟». وأضاف بحسب ما نقلت عنه وكالة انباء الطلبة الايرانية شبه الحكومية «ترامب، هل قلت في تغريدة انك ستهاجم ايران مجدداً اذا ما انتقمت؟» لمقتل الجنرال قاسم سليماني. وحذر رضائي من انه اذا نفذ ترامب وعيده فان «ايران ستحول حيفا والمراكز (الحضرية) الاسرائيلية الى رماد بطريقة تمسح بها اسرائيل من على وجه الكرة الأرضية». وأضاف في تغريدة على تويتر «اذا اتخذت اميركا ادنى اجراء بعد ردنا العسكري، فسنسوي تل ابيب وحيفا بالأرض».

