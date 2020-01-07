عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: شيعت حشود كبيرة امس في طهران قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس ورفاقهما الذين قضوا في الضربة الأميركية في بغداد الجمعة. وسارت الحشود باكرا صباح امس وسط برد قارس على طول جادتي انقلاب (ثورة) وأزادي (حرية) وجوارهما رافعين رايات حمراء وأعلاما ايرانية وأعلاما لبنانية وعراقية.

وأدى المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي بصوت يغص من شدة التأثر صلاة الميت امام النعوش الستة.

وغادر خامنئي والشخصيات الأخرى الحاضرة وبينها الرئيس حسن روحاني والقائد الجديد لفيلق القدس اسماعيل قآني ورئيس البرلمان علي لاريجاني وقائد الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي الموقع قبل ان تحمل النعوش لشق طريق لها عبر الحشود.

من جهته اكد القائد الجديد لفيلق القدس امس انه سيقاتل «لاخراج الولايات المتحدة نهائيا من المنطقة» ونقلت الاذاعة الايرانية الرسمية عن قآني قوله «نتعهد بمواصلة مسيرة سليماني بنفس القوة. والعزاء الوحيد لنا سيكون طرد اميركا من المنطقة».

يأتي هذا التهديد ليضاف الى تهديدات عدة اطلقت، الأحد، من قبل عدة مسؤولين ايرانيين، وحتى ميليشيات مرتبطة بطهران كحزب الله في لبنان والعراق، وغيرها. فقد اعلن مستشار المرشد الأعلى الايراني، علي خامنئي، في مقابلة مع شبكة «سي ان ان» الأميركية، الأحد، ان رد ايران على اغتيال سليماني «سيكون عسكريا».

وقال اللواء حسين دهقان، المستشار العسكري لخامنئي ان «الرد سيكون بالتأكيد عسكريا وضد مواقع عسكرية».

وأضاف «أميركا بدأت الحرب، وبالتالي عليها ان تقبل بأن ردود الفعل ستتناسب وأفعالها» وتابع المستشار ووزير الدفاع السابق «الأمر الوحيد الذي يمكن ان يضع حدا للانزلاق الى الحرب هو ان يتلقى الأميركيون ضربة مساوية لتلك التي قاموا بها».

