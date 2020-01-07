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واشنطن - سيول - الوكالات: عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون لن يخلف وعوده بشأن نزع السلاح النووي. وعلى الرغم من اعتقاده هذا، فان دونالد ترامب لم يستبعد ان يتراجع نظيره الكوري الشمالي عن تلك الوعود. وقال ترامب، للصحافيين على متن طائرة الرئاسة اثناء عودته الى العاصمة واشنطن بعد قضاء اسبوعين في فلوريدا «لا اعتقد انه سيخلف وعده لي، لكنه قد يفعل». وكان الرئيس الكوري الشمالي قال الأسبوع الماضي انه لم يعد هناك اساس لالتزام بلاده بتعليق فرضته بنفسها على تجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والقنابل النووية. وأضاف كيم جونغ اون ان بيونغيانغ ستكشف في المستقبل القريب عن «سلاح استراتيجي جديد»، وفقا لرويترز. يشار الى ان ترامب، الذي اصبح في عام 2018 اول رئيس اميركي يجتمع وهو في السلطة مع زعيم كوري شمالي، كان قد صرح بعد تلك التعليقات ان الزعيم الكوري الشمالي وقع عقدا لنزع السلاح النووي وانه يعتقد ان كيم رجل «يفي بوعوده». وفي الشهر الماضي، حذرت كوريا الشمالية واشنطن من «هدية عيد ميلاد» محتملة بعد ان امهل كيم جونغ اون الولايات المتحدة حتى نهاية العام لتقديم تنازلات جديدة في المحادثات المتعلقة بترسانة بلاده النووية. وامس دعت الصحيفة الرسمية في كوريا الشمالية الى بناء قوة عسكرية «منيعة»، معتبرة انه ينبغي على بيونغ يانغ الا تعول على اتفاقات مع الولايات المتحدة، وأن تمضي في طريقها الخاص دون تردد. وذكرت صحيفة «رودونغ شينمون»، الصحيفة الرسمية للحزب الحاكم في كوريا الشمالية انه «لا يوجد شيء لنتوقعه (من الولايات المتحدة) او نتردد بشأنه في وجه الأعمال العدائية المتزايدة والتهديدات النووية والابتزاز». وأضافت الصحيفة: «يجب ان نواصل تعزيز قوتنا العسكرية المنيعة، كي لا يفكر احد في استخدام القوات المسلحة ضدنا، وحتى تتراجع الولايات المتحدة عن سياستها العدائية». وحذرت الصحيفة من انه «قد يتم انتهاك سيادة كوريا الشمالية وأمنها اذا لم تواصل بيونغ يانغ تعزيز قدراتها على الدفاع عن النفس، واكتفت بالانتظار حتى ترفع العقوبات المفروضة ضدها فحسب».

