وطن النهار

واصل طلاب الثانوية للصف الثاني عشر أداء امتحاناتهم للفترة النهائية، في كل من القسمين الأدبي والعلمي اختبار التربية الاسلامية، في حين اشتكى مجموعة من الطلبة على بعض الاسئلة التي وصفوها بالعاطفية التي لم تأت من داخل المنهج المقرر وإنما من خارجه، مشيرين إلى أن الاختبار من أصعب الاختبارات التي واجهتهم.

وأكدوا أن صعوبة الاختبار شملت جزءا من الاسئلة الموضوعية وآخر من الاختيارية، مشيرين إلى أن الاغلب منهم اجتهد في حل أوراق الاسئلة ولا يعلمون ان كانت اجاباتهم صحيحة أم خطأ، مبيين ان وضع الاسئلة بهذا المستوى يشكل عليهم ضغطا أكثر من اللازم.

من جانبه، وصف الطالب سعد الهاجري، ان امتحان التربية الاسلامية بالصعب والطويل، مؤكدا أن أغلب الاسئلة غير مباشرة، الامر الذي سيعود بالسلب على أدائهم وبالتالي تدني النسب في هذه المادة.

وأيد الطالب راجح القحطاني رأي زميله عبدالله الهاجري، مؤكدا أن واجهته بعض الصعوبات في الاسئلة الاختيارية، غير أنه في نفس الوقت أبدى ارتياحه من الاجواء المناسبة التي هيئتها الادارة المدرسية واللجان خلال تأدية الاختبار.

من جانبه، دعا رئيس لجنة ثانوية خالد سعود الزيد بنين التابعة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية محمد البطحي، الطلبة إلى تحمل المسؤولية وبذل الجهود اللازمة لتحقيق النجاح والتوفيق، موضحا أن أجواء الاختبار سارت على ما يرام وبسلاسة. ولفت إلى أن مستوى الاختبار يتناسب مع مستوى الطالب، وقد تم شرح اللوائح القانونية المتعلقة بالغش وتوضيحها للطلبة قبل الامتحان لتفادي المحاسبة والحرمان.

وقال البطحي: أن الادارة المدرسية حرصت على مراعاة الظروف الصحية للطلبة وتوفير البيئة المناسبة لأداء الامتحانات، كما تم توفير لجان مخصصة لطلبة صعوبات المتعلم حيث يتم قراءة الاسئلة شفوياً لتجاوز أي صعوبات قد تواجهم. وذكر البطحي أن عدد المتعلمين المتقدمين للامتحان بلغ 190 متعلما منهم 130 متعلما من القسم العلمي، و60 متعلما من القسم الأدبي مقسمين على 8 لجان، كما بلغ عدد حالات الغياب ثلاث حالات، و بلغ عدد حالات الغش خمس حالات. واتفق كل من الطالبين عبدالله الهاجري وعادل الشيحة من القسم العلمي، على سهولة الامتحان الذي وصفوه بمستوى الطالب المتوسط، كما اتسم بالوضوح ولم تواجههم أي صعوبة في الحل.

