وطن النهار

فيما يعتبر اليوم الثلاثاء راحة لجميع طلبة الصف الثاني عشر في القسمين العلمي والادبي والتعليم الديني، يواصل طلبة القسم العلمي تأدية اختبارات الفترة الاولى في مادة الكيمياء وطلبة القسم الادبي في قضايا البيئة والتنمية المعاصرة والتعليم الديني في الاجتماعيات.

وأكد الموجه الفني لمادة الكيمياء بمنطقة الأحمدي التعليمية د. مانع المانع، ضرورة القراءة الدقيقة للأسئلة قبل الحل للتأكد من المطلوب من كل سؤال، وعند حل الأسئلة المقالية لابد من التأكد من كتابة القوانين والخطوات الخاصة بالحل وعدم الاختصار، لان خطوات الحل تأخذ بالاعتبار لما فيه مصلحة الطالب.

وأضاف المانع: على الطلاب التأكد من وحدات القياس للكميات المحسوبة سواء كانت بالمول أو اللتر أو الكلوباسكال او الكلفن او السيليزي، والتأكد من قراءة المنحنيات أو الرسومات أو الخرائط الذهنية في حال ورودها بالاختبار.

وأشار إلى أن الامتحان سيغطي مهارات التفكير بمستوياتها المختلفة، التي تختبر مستوى استيعاب المفاهيم الواردة في كتاب الطالب، قائلا: أنصح أبنائي الطلبة بمراجعة كتبهم بدقة وحل التمارين الواردة في آخر كل وحدة دراسية وكذلك مراجعة نماذج الإجابة للامتحانات السابقة وبنوك الأسئلة الخاصة بالصف الثاني عشر المتوفرة على موقع وزارة التربية، وكل التوفيق والتميز لكل الطلاب والطالبات.

