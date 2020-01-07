وطن النهار



أكدت الموجه الفنية الاولى ايمان السويحل، أن اختبار الفلسفة يراعي جميع الجوانب الفردية، مشيرة أن الامتحان بني على جدول مواصفات فيه الاسئلة المقالية والموضوعية بهدف قياس الخبرات المعرفية والمهارات الفلسفية التي تم تدريب الطلبة عليها طوال الفصل الدراسي الأول.

وأضافت السويحل بأنه تم البدء بعملية تصحيح الامتحانات لمادة الفلسفة إذ بلغ عدد لجان الذكور 17 والإناث 48 في الفترة المسائية بحضور الموجهين كمقدرين للدرجات بالاضافة إلى رؤساء الأقسام والمصححين من جميع المناطق التعليمية، متمنية حصول الطلبة على النسب العالية سواء بمادة الفلسفة او بالمواد الأخرى.

وبدورها أكدت الموجه الفني الأول لمادة الرياضيات بمنطقة الأحمدي التعليمية صديقة الأنصاري أن عدد المتقدمين لأداء امتحان مادة الرياضيات بلغ 21218 طالبا وطالبة، وبلغ عدد حالات الغياب 639 طالباً وطالبة، كما بلغت حالات الحرمان 140 حالة، مشيرة إلى أن مجموع عدد اللجان بلغ 30 لجنة شملت 20 لجنة للرجال وعشر لجان للنساء.

وأضافت الأنصاري أن أصداء الامتحان كانت جيدة، فقد تناسب مع مستوى الطالب المتوسط وكان ضمن المنهج الدراسي للكتاب المدرسي وكراسة التمارين، وقد تم عقد اجتماع للجنة الفنية صباح الأحد وتم مناقشة الأسئلة لتبدأ عملية التصحيح، متمنية التوفيق والنجاح للطلاب خلال فترة الامتحانات.

