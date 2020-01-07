وطن النهار

أكد المدير التنفيذي لمركز أبحاث المياه في معهد الكويت للأبحاث العلمية وعضو مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية د. محمد الراشد: ان ظاهرة المياه المعبأة انتشرت خلال العقدين الماضيين بشكل كبير في العالم، موضحا انه خلال هذه الفترة تضاعف معدل استهلاك المياه المعبأة على مستوى العالم، وحاليا تقدر مبيعات المياه المعبأة العالمية بأكثر من 100 مليار دولار سنويا، كما أنها تعتبر من الصناعات المتزايدة على مستوى العالم بنسبة نمو سنوي تصل إلى أكثر من 10%. وأفاد الراشد ان الندوة التي ستنظمها جمعية علوم وتقنية المياه تشمل العديد من الموضوعات المهمة، كمعدلات استهلاك المياه المعبأة وأنواعها ومصادرها، وسوق وصناعة المياه المعبأة، وأسباب ودوافع استخدام المياه المعبأة، إلى جانب الأنظمة والجهات المسؤولة عن ضمان جودة مياه الشرب المعبأة في دول المجلس والعالم، بالإضافة إلى تكاليف المياه المعبأة المنظورة وغير المنظورة، وأساليب التخلص من العبوات البلاستيكية.

