وطن النهار

نظمت الهيئة العامة لشؤون القصّر بمناسبة انتهاء ابنائها وبناتها الطلبة من اختباراتهم المدرسية وانتهاء الفترة الدراسية الأولى، فعاليات ترفيهية أول من أمس في حديقة الشهيد، كما ستنظم الهيئة يوم الخميس القادم فعاليات أخرى ليتسنى للجميع الحضور والاستمتاع بالفقرات الترفيهية، ويأتي ذلك حرصاً من مجلس إدارة الهيئة على تقديم أفضل سبل المساندة والترفيه لأبنائهم وبناتهم من الطلبة القصّر المشمولين برعاية الهيئة.

و اصطحب الأهالي أبنائهم وبناتهم القصّر المشمولين بالرعاية تحت سن 12 سنة واستمتع الجميع بأجواء الحديقة الجميلة في هذا الوقت من العام، وقد تسنى للقصّر المشاركة في الفقرات الترفيهية والانشطة منها عروض مسرحية ومسابقات وعرض سينمائي وتوزيع سناكات إضافة إلى ركن الأعمال اليدوية الفنية.

وينطلق ذلك من حرص الهيئة على تقديم كل ما من شأنه يساهم في تحقيق المتعة والتعلم وقضاء أوقات مفيدة وسعيدة لهم عبر تقديم فعاليات وأنشطة تناسب أعمارهم وترضي طموحهم في قضاء يوم جميل بصحبة أسرة الهيئة التي تعنى بهم دائماً.

