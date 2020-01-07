وطن النهار

شهد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي افتتاح دورات المشاة التأسيسية للضباط، وضباط الاختصاص، والوكلاء المرشحين لرتبة ملازم، والتي تُعقد في مدرسة تدريب الضباط في معهد تدريب قوات الحرس الوطني بمشاركة ضباط من الجيش الكويتي ومملكة البحرين ودولة قطر.

وألقى الفريق الرفاعي كلمة رحب فيها بمنتسبي الدورات، ونقل لهم تحيات القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني.

وأكد أهمية الدورات الثلاث لتنفيذ هدف التأهيل العسكري والتدريب الاحترافي في الوثيقة الاستراتيجية للحرس الوطني 2020 (الأمن أولا)، وتعزيز صفوف الحرس الوطني بأفضل الكوادر البشرية في جميع المجالات ليتسنى له أداء مهمته في المنظومة العسكرية والأمنية وحماية المنشآت المهمة في الدولة التي أقسم رجاله ببذل الغالي والنفيس للحفاظ على أمنها.

ودعا الفريق الرفاعي منتسبي الدورات إلى تحقيق أقصى استفادة من المناهج النظرية والتدريبات العملية ليتسنى لهم تنفيذ الواجبات المطلوبة على أكمل وجه ونقل خبراتهم إلى جميع المنتسبين.

حضر الحفل المعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع فالح، والمعاون للشؤون المالية والإدارية وإدارة الموارد العميد رياض محمد طواري، ومدير مديرية نظم المعلومات العميد مهندس ناصر محمد ناصر، وقائد الحماية والتعزيز العميد الركن حمد سالم أحمد، ومدير مديرية الخدمات الفنية العميد مهندس عصام نايف عصام، وعدد من كبار الضباط.

