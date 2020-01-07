وطن النهار

تم توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان» والجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين وقعها كل من السيد مبارك بن عبدالعزيز آل خليفة المدير التنفيذي لمركز «إحسان» وإبراهيم طاهر البغلي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمسنين، وقد تضمنت الاتفاقية العديد من البنود التي من شأنها أن توثق أواصر التعاون بين الطرفين وتقدم جميع أشكال التمكين والرعاية لكبار السن وتبادل الخبرات والامكانيات بما يخدم فئة كبار السن في كل من البلدين.

وإذ كانت المواثيق الدولية تنص على أن الدول تتكفل برعاية وخدمة وتأهيل كبار السن وتقديم الدعم لهم في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل.

ورغبة في الإسهام في تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية في دولة قطر، فقد قامت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر (حفظها الله) في غضون عام 2002 بتأسيس مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان» بهدف تعزيز الاعتراف بدور كبار السن وإسهاماتهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتمكينهم ودعم مشاركتهم النشطة في جميع المجالات ونشر الوعي المجتمعي بحقوقهم وقضاياهم الأساسية والعمل على تحقيق التواصل بين الأجيال والتأكيد على دور الأسرة في رعايتهم، ويعمل المركز اعتباراً من العام 2013 تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي.

وانطلاقاً من إعلان الكويت لتعزيز دور المجتمع المدني وجمعيات النفع العام كشركاء رئيسيين ببرامج التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة الصادر عن الاجتماع الخليجي الموسع لرعاية كبار السن تحت شعار المشاركة المجتمعية لتعزيز صحة كبار السن المنعقد في الكويت خلال الفترة من 8 إلى 10 اكتوبر 2016. وإدراكا من الأطراف بأهمية دعم أواصر التعاون بينهما، بما يمكن من تبادل الخبرات والآراء والمبادرات والتعرف على ما تحقق من إنجازات لرعاية وخدمة وتأهيل كبار السن، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.

وفيما يلي مذكرة تفاهم وتعاون بين مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان» والجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين كاملة.

مذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي في مجال رعاية وخدمة وتأهيل كبار السن بين الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين بدولة الكويت ومركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان» بدولة قطر

تمهيــد

تحقيقاً لرؤية ورسالة دولة الكويت تجاه القضايا المتعلقة برعاية وخدمة وتأهيل ودمج المسنين، أشهرت الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين لمدة غير محدودة بموجب القرار الوزاري لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (116/أ) لسنة 2014 والصادر بتاريخ 25/6/2014، بهدف تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المادية والمعنوية لرعاية المسنين، وتوفير الاحتياجات الصحية والنفسية والمعدات الطبية والأجهزة التعويضية والتأهيلية لهم، ونشر الوعي بين المسنين وأسرهم عن خدمات رعاية المسنين التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والوزارات الأخرى وتوعيتهم عن تشريعات رعاية المسنين، والعمل على توعية المسنين والأسر والمجتمع بسمات الشيخوخة والتطورات التي تطرأ على المسنين وكيفية المساعدة على تجاوز مشكلاتهم، وعمل برامج اجتماعية وثقافية وحرفية لدمجهم في المجتمع .

وإذ كانت المواثيق الدولية تنص على أن الدول تتكفل برعاية وخدمة وتأهيل كبار السن وتقديم الدعم لهم في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل.

ورغبة في الإسهام في تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية في دولة قطر، فقد قامت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر (حفظها الله) في غضون عام 2002 بتأسيس مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان» بهدف تعزيز الاعتراف بدور كبار السن وإسهاماتهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتمكينهم ودعم مشاركتهم النشطة في جميع المجالات ونشر الوعي المجتمعي بحقوقهم وقضاياهم الأساسية والعمل على تحقيق التواصل بين الأجيال والتأكيد على دور الأسرة في رعايتهم، ويعمل المركز اعتباراً من العام 2013 تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي.

وانطلاقاً من إعلان الكويت لتعزيز دور المجتمع المدني وجمعيات النفع العام كشركاء رئيسين ببرامج التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة الصادر عن الاجتماع الخليجي الموسع لرعاية كبار السن تحت شعار المشاركة المجتمعية لتعزيز صحة كبار السن المنعقد في الكويت خلال الفترة من 8-10 اكتوبر 2016.

وإدراكا من الأطراف بأهمية دعم أواصر التعاون بينهما، بما يمكن من تبادل الخبرات والآراء والمبادرات والتعرف على ما تحقق من إنجازات لرعاية وخدمة وتأهيل كبار السن، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة. فقد تم الاتفاق على إبرام هذه المذكرة بين كل من:

أ- الجمعية الكويتية لرعاية وتأهيل المسنين، ومقرها دولة الكويت – مدينة الكويت منطقة الشرق - قطعة (2) شارع (141) قسيمة (17) الدور الأول المكتب رقم (1) ويمثلها السيد إبراهيم طاهر أحمد البغلي، بصفته رئيس مجلس الإدارة. (الطرف الأول)

ب- مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان»، ومقره مدينة الدوحة – دولة قطر ص.ب (24353) ويمثله السيد مبارك بن عبد العزيز آل خليفة، بصفته المدير التنفيذي. (الطرف الثاني)

ويشار إليهما فيما بعد بـــ « الطرفين»

المادة الأولى: حكم التمهيد

يعتبر التمهيد السابق والأدوات التشريعية المنظمة لعمل كل من الطرفين والملاحق المرفقة الموقعة من الطرفين -إن وجدت - جزءاً لا يتجزأ من هذه المذكرة.

المادة الثانية: نطاق المذكرة

يتعاون الطرفان فيما بينهما - كل بحسب اختصاصاته - ويبذلان ما في وسعهما لتنفيذ أحكام هذه المذكرة من أجل تفعيل الشراكة المجتمعية بينهما لصالح كبار السن في المجالات التوعوية وتقديم الخدمات والتأهيل البدني والنفسي والحرفي ودمجهم بالمجتمع ومشاركتهم في التنمية، والتعاون فيما بينهما لتحقيق الرؤية والرسالة والأهداف التالية:

الرؤية:

تحقيق شراكة مجتمعية مستمرة ومتميزة بين مؤسسات وجمعيات النفع العام الخاصة بكبار السن في كل من دولة قطر ودولة الكويت.

الرسالة:

تعزيز التوعية المجتمعية بالشيخوخة الصحية النشطة وتنسيق الجهود في سبيل الارتقاء بخدمات تمكين ورعاية كبار السن في البلدين.

الأهداف:

1- تحقيق الشراكة المجتمعية بين مؤسسات وجمعيات النفع العام لصالح الفئة المستهدفة (كبار السن).

2- الاستفادة من خبرات وامكانات مؤسسات وجمعيات النفع العام وأفراد ومؤسسات المجتمع المدني بصفة عامة، لتحقيق أهداف الطرفين المشتركة.

3- العمل على تمكين كبار السن لتحقيق دمجهم في قطاعات المجتمع الحكومية والمدنية ومؤسساتها العاملة في المجالات الصحية والاجتماعية والثقافية.

4- مشاركة كبار السن القادرين والراغبين في التنمية المجتمعية ومنحهم الفرصة وإشراكهم في اختيار البرنامج والانشطة الملائمة لهم.

المادة الثالثة: محاور المذكرة

تشمل مجالات التعاون المشترك بين الطرفين المحاور التالية:

1- تبادل المعارف والخبرات المختلفة في مجال تمكين ورعاية وخدمة وتأهيل كبار السن:

يؤكد الطرفان عزمهما على تبادل المعلومات والخبرات في مجال تمكين ورعاية وخدمة وتأهيل كبار السن، ودعم وتبنى المبادرات الإيجابية في مجال رعاية كبار السن مع تسخير الامكانات المتاحة لديهما للعمل المشترك لنشر الوعي بين أفراد المجتمع عن حقوق كبار السن في التمكين والرعاية المتكاملة ونشر القيم الداعمة لاحترام وتوقير وبر كبار السن ورعايتهم الكاملة.

2- التعاون في اقامة الأنشطة المشتركة والفعاليات والمؤتمرات ذات الاتجاهات وقضايا تمكين رعاية كبار السن ذات الاهتمام المشترك:

يسعى الطرفان الي تبنى ودعم الانشطة الاجتماعية والثقافية والعلمية التي تهدف الي تعزيز الاهتمام بتمكين ورعاية كبار السن وإعداد الكوادر والقيادات المجتمعية المدربة والمؤهلة لتقديم الرعاية المتكاملة لكبار السن، ويعمل الطرفان على توفير الخبراء في نواحي الرعاية الاجتماعية وتقديم الخدمات في حالة الاتفاق على إقامة منتديات أو ندوات أو ورش عمل لصالح كبار السن.

3- الدعم الفني والمشورة الاجتماعية والنفسية والفنية:

يتعاون الطرفان من أجل وضع وتحديث سياسات وبروتوكولات داعمة لحقوق كبار السن ومراعية لاحتياجاتهم وتتفق مع المعايير والاستراتيجيات وخطط العمل العالمية والإقليمية والعربية بهدف تمكين ورعاية كبار السن، والاستفادة من الامكانات الاجتماعية والنفسية والفنية المتاحة لدى كلٍ منهما لتطوير وتحديث سياسات وخطط الرعاية المجتمعية لكبار السن ودعم حقوقهم وتقديم المشورة الاجتماعية والنفسية والفنية التي تراعي احتياجاتهم وتلبي تطلعاتهم.

4- إجراء الدراسات والبحوث والمسوحات والرصد:

يتعاون الطرفان مع الجامعات ومراكز البحوث والباحثين لتشجيع ودعم اجراء البحوث والدراسات والمسوحات الاجتماعية وفقاً للمنهجية العلمية والتي تهدف الى تحديث وتطوير قاعدة معلومات عن الصحة الاجتماعية لكبار السن بأبعادها المختلفة في كلا البلدين، والاستفادة من نتائج البحوث والدراسات لتطوير الخطط والبرامج الداعمة للرعاية المتكاملة لكبار السن، وفق الأنظمة القانونية في دولة كل طرف.

5- - تبادل الدعم في مجالات العمل المشترك:

يوفر كل طرف للطرف الآخر الدعم اللوجيستي والتدريبي والفني والإداري المطلوب، حسب طبيعة كل نشاط أو برنامج يتم الاتفاق عليه، بما يتفق مع النظم والإجراءات المتبعة لدى كل طرف.

6- التعاون في تنفيذ بنود إعلان الكويت لتعزيز دور المجتمع المدني وجمعيات النفع العام كشركاء رئيسين ببرامج التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة الصادر عن الاجتماع الخليجي الموسع لرعاية كبار السن تحت شعار المشاركة المجتمعية لتعزيز صحة كبار السن المشار إليه.

المادة الخامسة: آليات تنفيذ المذكرة

اتفق الطرفان على وضع آلية عمل وخطة تنفيذية لترجمة ما تم الاتفاق عليه إلى برامج يمكن تنفيذها خلال الفعاليات التالية:

1- الفعاليات السنوية:

? اليوم العالمي لكبار السن.

? اليوم العالمي للتوعية بشأن الإساءة لكبار السن.

? اليوم العالمي للوقاية من السقوط.

? اليوم العالمي للتطوع.

? اليوم العالمي لحقوق الانسان.

? يوم الأسرة.

2- الفعاليات الخليجية:

- الاسبوع الخليجي لرعاية كبار السن.

المادة السادسة: مدة سريان المذكرة

مدة تنفيذ هذه المذكرة عامين، تبدأ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها، وتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة.

المادة السابعة: حكم الإنهاء

يجوز لأيٍ من الطرفين إنهاء العمل بهذه المذكرة، عن طريق إخطار الطرف الأخر كتابةً قبل الإنهاء بشهر على الأقل، على ألا يؤثر هذا الإنهاء على تنفيذ البرامج التي تم الاتفاق عليها قبله

المادة الثامنة: نسخ ولغة المذكرة

حررت هذه المذكرة من نسختين أصليتين باللغة العربية متساويتين في الحجية القانونية، سلمت لكل طرف نسخة فور التوقيع عليها للعمل بموجبها.

المادة التاسعة: توقيع المذكرة

تم التوقيع على هذه المذكرة في مدينة الكويت يوم الأربعاء 21 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 من الممثل القانوني لكل طرف.

