وطن النهار

يختلف مفهوم بر الوالدين عن مفهوم الطاعة حيث إنّ بر الوالدين هو مفهوم شامل يتضمن معاني الإحسان إلى الوالدين، وفعل كل ما يدخل السرور إلى قلوبهما، ومن صور هذا البر، ومن معاني هذا الإحسان إلى الوالدين أن يقوم الأبناء بطاعتهما على العموم، بمعنى أنّ الطاعة تكون مقيدة فلا تجب في كل الأمور كما اتفق على ذلك العلماء.

وقد قال الحافظ ابن حجر في تفسير مفهوم عقوق الوالدين أنّه يشمل على كل عمل أو قول يتأذى منه الوالد إلا أن يكون هذا العمل شركا أو معصية ما لم يتعنت الوالد، وبالتالي يكون مفهوم الطاعة مقيداً بالإحسان إلى الوالدين، ولا يدخل في مفهوم الطاعة ما يخص حياة الإنسان الشخصية مثل اختيار التخصص الدراسي، والحياة الزوجية.

تكمن أهمية طاعة الوالدين وبرهما في احترام الوالدين هي طاعة لله تعالى ورسوله، قال تعالى: «وَقَضَى? رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا»، وفي السنة النبوية المطهرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم: «أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله».

إنّ طاعة الوالدين واحترامهما من الأسباب الموجبة لدخول الجنة، ففي الحديث: «رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلْ الْجَنَّةَ».

إنّها سبب لشيوع الألفة والمحبة. إنّ طاعة الوالدين وبرهما هي تعبير عن الشكر لهما على تربيتهما ورعايتهما للإنسان في صغره، كما أنّهما سبب لوجود الإنسان في هذه الحياة، قال تعالى: «أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ». إنّ طاعة الوالدين وبرهما يقابلها جزاء من جنس العمل حيث تكون سبب لبر الأولاد للأباء الذين أطاعوا آباءهم من قبل، قال تعالى: «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ».

وإن بر الوالدين سبب لراحة الإنسان في الدنيا وهناء العيش وقرة العين وغنى النفس وسعة الرزق والالتحام بين أبناء الأسرة ونشأتهم على هذا الخلق الفاضل والعمل الصالح، فترى البار بوالديه قرير العين مطمئن النفس راضٍ بما قسم الله له قد بارك الله له في رزقه وفي عمره وفي ذريته فهو في راحة بال وما عند الله خير وأبقى، وترى العاق شقيا تعيسا نكد الحياة حياته شقاء لا خير فيها لا يتلذذ بمنام أو طعام بل هو في شقاء سلط الله عليه أقرب الناس إليه وأبعدهم عنه فاقلقوا راحته واشقوا حياته حتى تعب في حياته وان ملك من الدنيا ما ملك.

وأن البر بالوالدين من أخلاق الأنبياء عليهم السلام هذا عيسى يقول عن نفسه في القران الكريم««وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا»». فدل على أن العاق جبار شقي لا خير فيه ويقول الله تعالى عن زكريا ««وبرا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيا»»، فالعقوق عصيان وشقاء وجبروت وطغيان والبر صلة وطمأنينة وسعادة وهناء عيش.

وإن الجهاد في سبيل الله التطوعي له فضل عظيم لان من قتل غير مدبر كفر الله جميع سيئاته وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين جهادا في سبيل الله قال ابن عمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يسأل عن الجهاد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احي والداك؟ قال: نعم، قال ارجع ففيهما فجاهد. ارجع لا تترك البر بالجهاد ارجع ففيهما فجاهد جعل برهما جهادا في سبيل الله وعمل صالح.

قال رجل آخر يارسول الله جئتك أبايعك على الجهاد في الإسلام والهجرة ابتغي الأجر من الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد والديك حي؟ قال كلاهما حي، قال وتبتغي الأجر من الله، قال نعم فقال صلى الله عليه وسلم ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما.

هذا وجعل النبي صلى الله عليه وسلم، بر الوالدين من خير الأعمال مقرونًا بعد الصلاة، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله، فجعل البر قرين الصلاة مقدم على الجهاد في سبيل الله أن العقوق خلق غير إسلامي خلق تلقاه أبناء المسلمين من تقاليد الغرب وغيره وهو قضية اعتماد على النفس مطلق الذي لا يعرف أباولا أما ولا أبنا الأخلاق الكريمة والأفعال الطيبة . فما دام والداك راضيين عنك فاعلم أنك في خير ونعمة وفضل وإذا سخطا عليك وأنت السبب فاعلم أنها علامة الشقاء والتعاسة لك فاتقى الله في نفسك، وبرك بأبويك يدخلك الجنة.

الله جل وعلا علمك وأدبك كيف تعامل الوالدين في كبرهما فقال تعالى««وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا»». أي أمر ووصى بعبادته وحده لاشريك ووصى بالبر والإحسان للوالدين ببرهما والإنفاق عليهما بخدمتهما بالسمع والطاعة لهما بالمعروف، وأن برك بأبيك وأمك في حياتهما بالإنفاق بالخدمة بالسمع والطاعة بالاحترام بالتقدير بالإكرام والقيام بحقهما مهما علت منزلك فان أمر الوالدين أمر مهم يقوى عليه ذوو التقى والصلاح لايغرك منصبك ولامالك ولاصحتك ولا أولادك أن تترك الأبوين برهما وأحسن إليهما فهذا واجب عليك شرعي.

وأن بر الوالدين في حياتهما وبعد موتهما بالاستغفار لهما والدعاء لهما وإكرام صديقهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما.

وان بر الوالدين خلق كريم ربوا عليه صغاركم واجعلوا الصغار يقتدون بكم إذا كبر أمك وأبيك جئتهم صباحا ومساء تطمنت عن صحتهما شاركتهما في طعامهما نظرت إلى حالهما أن كانا كبيرين ما حال فراشهما ما حال ثيابهما فانك إذا فعلت هذا يقتدي بك الأبناء والبنات فبروا آباءهم وأمهاتهم بأسباب برك بأبويك وان شاهد الأبناء منك عقوقا وجفاء تخلقوا بهذا الخلق الذميم وكنت قدوة لهم في سيئ الأعمال.

ان بر الوالدين حق من الحقوق التي أوجبها الله على المسلم هذا الحق العظيم الذي أوجبه الله علينا وجعله قرين حقه جل وعلا وحق رسوله عليه الصلاة والسلام فما أمر بعبادته إلا أمر بالوالدين بل نجد البر بالوالدين جاء في القران بوصية من رب العالمين قال تعالى «قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا.

