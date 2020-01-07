مرصد النهار

اكد مدير خدمات المشتركين في محافظة حولي في وزارة المواصلات المهندس محمد الحيص أن المحافظة بشكل عام كانت تعاني كثرة الانقطاعات والأعطال الهاتفية، ولاسيما أنها منطقة تتميز بكثافة سكانية وتجارية كبيرة، بالإضافة إلى أن بها عدداً كبيراً من الشركات التي يكون اعتمادها المباشر على الخطوط الهاتفية والإنترنت، مضيفاً أن منطقة مشرف من المناطق التي كانت تعاني الكثير من المشكلات الفنية، خصوصاً مع وجود مشاريع مستمرة تنفذها وزارات الدولة الأخرى في المنطقة.

وقال الحيص في لقاء خاص مع لـ«النهار» أن منطقة حولي ومشرف حالياً يوجد بها أعطال عادية يتم إصلاحها دون تأخير، مشيرا الى القيام بتبديل معظم البنية التحتية في مشرف وبيان، مؤكدا أنه تم تبديل 90 في المئة من الكوابل الفرعية في المنطقتين، وفي اللقاء تفاصيل أخرى.

? بداية ما الدور المنوط بقطاع خدمات المشتركين في محافظة حولي؟

? القطاع يقوم بتركيب خطوط جديدة للمشتركين وكذلك توفير خدمات أخرى منها نقل الخط وتركيب صفر دولي حسب رغبة المشترك وجميع الخدمات المتعلقة بالخدمة مما تسمى مجموعة خدمات (كاشف رقم- خدمة الانتظار- تحويل مكالمات- منبه الإيقاظ- الائتمار الثلاثي- التحكم بالصفر الدولي) وكذلك الغاء الخط او التنازل لمشترك آخر، وتحصيل جميع الاشتراكات المستحقة للمشتركين، كما ان الإدارة تتابع جودة جميع الخدمات المتعلقة بالخطوط الأرضية من صيانة او اعطال وتصليحها بالسرعة الممكنة.

? ما المناطق التابعة للمنطقة الأولى في المحافظة؟

? المنطقة الأولى بمحافظة حولي يتبعها مقسمان حيويان الأول هو مقسم مشرف ويغطي ثلاث مناطق هي مشرف وغرب مشرف وبيان وقصر بيان، الى جانب منطقة الوزارات الواقعة على الدائري السادس وهذه المنطقة تضم بعض إدارات وزارة الداخلية، والنادي العلمي، والبطاقة المدنية وبعض وزارات الدولة، والمقسم الثاني مقسم حولي ويغطي منطقة الشعب البحري والشعب السكني ومنطقة النقرة الشمالي والغربي.

? يقال إن المشتركين واجهوا في فترة سابقة صعوبة في الحصول على خطوط جديدة لماذا؟

? منطقتا حولي ومشرف من المقاسم التي عليها ضغط كبير في الخطوط وذلك لوجود مناطق سكنية وتجارية كثيرة، ومنذ بداية عملي في المحافظة لاحظت وجود بعض الكبائن الهاتفية التي تغذي عددا من المناطق لا تتسع لأي خطوط جديدة، كما هو الحال في منطقة الشعب البحري والتي يوجد بها ست كبائن، وبعض هذه الكبائن كانت سعتها لا تسمح بخطوط إضافية جديدة لوجود كثافة سكانية في هذه المواقع، لذا طلبت الوزارة من المقاول إنشاء كابينة جديدة، بالتنسيق مع إدارة الشبكة الهاتفية لإنشائها في وقت سريع، إذ كانت الاجراءات الإدارية والروتينية بطيئة نوعا ما، وتم استعجال الموضوع وتم إنشاء كابينة رقم 3، أما الكابينة القديمة كانت متوقفة رغم أنها كانت تغذي مسارات بعض العمارات السكنية ذات الكثافة وتم عمل مسح للكابينة لمعرفة إمكانية وجود خطوط إضافية أو لتصليحها وتسليمها بالسرعة الممكنة، وبالفعل تم الحصول على خطوط إضافية تركناها احتياطا لأي مشترك في المستقبل كما قمنا بتزويد منطقة الشعب البحري بكيبل 1000 خط إضافي من المقسم الى المواقع المطلوبة وبالتالي استطاعت المنطقة بذلك توفير خدمات هاتفية لمدة زمنية قد تتجاوز 10 سنوات في المستقبل، وجرى تبديل 90 في المئة من الكوابل الفرعية لمنطقتي مشرف وبيان، إذ تم تبديل 19 كابينة تالفة، ولدينا خطة قادمة لتطوير الكبائن الهاتفية خلال وقت قصير، وهي من خطط الوزارة لتفادي الأعطال وكذلك لزيادة سعة الكبائن في المناطق، علماً بأنه تبلغ سعة مقسم حولي 37499 خطا، وعدد الخطوط التي تعمل منها حاليا 18956 خط 18543 خطا شاغرا يمكن الاستفادة منها لمشتركين آخرين، في حين تبلغ سعة مقسم مشرف 25000 خط، وعدد الخطوط التي تعمل منها حاليا 14769 خطا، في حين يبقى 10231 خطا شاغرا لخدمة المشتركين.

تعاون..

? ما أوجه التعاون بينكم وبين الجهات المماثلة في الوزارات الاخرى؟

? منذ تسلمي مسؤولية الإدارة عقدنا كقطاع اجتماعات تنسيقية موسعة مع وزارات الدولة الأخرى وفي مقدمتها وزارة الأشغال، لوضع آلية محددة لمنع أي إشكاليات تتسبب في قطع الخدمة الهاتفية عن المشتركين، إذ تم الاتفاق على ضرورة التنسيق بين مهندسي الوزارة ونظرائكم في وزارة الأشغال فيما يتعلق بتمديد وتصليح الكوابل، علماً بأن المقاول أبدى استعداده لكشف الوصلات التي قد تعوق تصليح الأعطال، وكذلك وجوب تزويد مهندسي وزارة المواصلات ببرنامج أسبوعي للأعمال الخاصة بالمقاول لمزيد من المتابعة، وسيقوم المقاول بعمل القطوعات في الطرق حسب الأولوية المقدمة من قبل وزارة المواصلات كما تم وضع ملف خاص لكل كابينة، يشمل المخطط الخاص بها، وأعمال الصيانة التي تم تنفيذها لهذه الكابينة، إضافة إلى حفظ المخاطبات إلى إدارة الشبكة الهاتفية، والأوامر التي تعطى للمقاول، وأي كابينة يتم إصلاحها يوضع لون محدد على المخطط الخاص بها لحفظ حق الوزارة، وقد بذلت الإدارة جهودا كبيرة في الارتقاء بالخدمة الهاتفية في محافظة حولي بشكل عام، من خلال تجديد بعض الكبائن القديمة وإنشاء أخرى جديدة تستوعب الزيادة المتوقعة في أعداد المشتركين لسنوات طويلة قادمة.

? كم يبلغ عدد الكبائن في مقسمي حولي ومشرف؟

? يوجد في حولي 99 كبينة وقد أنشأنا خمس كبائن جديدة، إضافة إلى زيادة الكوابل في بعض الكبائن القديمة، لمواجهة الضغط الكبير من المشتركين، خلال أكثر من عام ونصف العام اما مقسم مشرف فعدد الكبائن 53 كبينة.

? الأعطال الهاتفية في منطقة مشرف مشكلة مزمنة، ما الاجراءات التي اتخذت للحد منها؟

? كانت تواجهنا بعض الصعوبات والمشاكل في إصلاح الأعطال، ومنطقة مشرف فيها كوابل تعتبر الأقدم بين المناطق وتعتبر الحفريات وقدم الكوابل أهم الأشياء التي تتسبب في الأعطال أو تشابك الخطوط، كما ان المنطقة فيها بنية تحتية سيئة تسببت في بعض الأعطال الهاتفية، ويجب أن يكون هناك تنسيق بين وزارات الدولة لعدم انقطاع الخدمة الهاتفية عن المشتركين، وحرصنا على إنجاز العمل بالسرعة الممكنة، كما طلبت الوزارة من وزارة الأشغال إبلاغنا بوقت المشاريع التي ينوون تنفيذها في المنطقة حتى تكون لدينا إمكانية منع حدوث أي نوع من الأعطال للخدمة الهاتفية، وأود الإشارة هنا إلى أن منطقتي مشرف وحولي من أكثر المناطق التي كانتا تعانيان باستمرار الأعطال، لكن بعد الجهود المبذولة التي بذلت تقلصت هذه الأعطال بشكل لافت، حتى وإن كان ذلك في وقت الذروة، إذ إننا نقوم حاليا بمعالجة الأعطال في نفس اليوم أو اليوم التالي على أبعد تقدير.

? حدثنا عن الأعطال التي تم إصلاحها خلال العام الماضي؟

? عند تسلمي عمل الإدارة كانت هناك شكاوى من المشتركين من استمرار الأعطال منذ عام أو أكثر، فطلبت من الجهات المعنية بالوزارة إرجاع قيمة الاشتراكات، وبالفعل تمت الموافقة على هذا الطلب، بعدها أنجزنا مهمة غاية في الصعوبة تمكنا خلالها من إصلاح أكثر 8654 عطلا في مشرف وحولي، علما بأن الوقت الحالي توجد أعطال عادية بمنطقة مشرف يتم إصلاحها بنفس اليوم، لأن جزءا كبيرا من البنية التحتية في مشرف وبيان تم تبديلها.

متابعة..

? هل هناك متابعة فعلية من قيادات الوزارة للأعمال التي تقومون بها؟

? لاشك في أن دور قياديي الوزارة كبير في هذا الجانب، بدءا من وكيل الوزارة المهندسة خلود الشهاب من خلال متابعتها الدورية لأعمال القطاع وانتهاء بالوكيل المساعد لخدمات المشتركين السيد عبدالله مطلق العازمي، الذي يطلع على سير العمل أولا فأولا من خلال اتصالات يومية مع مديري المحافظات للوقوف على سير العمل وكذلك من خلال الاجتماعات بشكل اسبوعي، للوقوف على أبرز المشاكل التي تواجهنا والعمل على تذليلها لتسهيل تقديم الخدمات للسادة المشتركين.

? أخيراً هل تم تحويل الخطوط في المحافظة الى نظام «الفايبر» والابتعاد عن الأنظمة النحاسية؟

لقد قامت الوزارة بتقديم مشروع الفايبر وتم تقسيم مناطق الكويت الى ثلاث مراحل وكل مرحلة تشمل مناطق حيث ان المرحلة الثانية تشمل عدة مناطق منها المناطق التابعة لإدارة خدمات محافظة المنطقة الأولى (مشرف- بيان- مبارك العبد الله) تم توصيل الفايبر للمناطق المذكورة وهو عبارة عن نت فقط وسوف يتم تشغيل الفايبر للخطوط الهاتفية قريبا حسب الجدول الزمني للمشروع.

