مرصد النهار

تعد الكويت من الدول الرائدة في مواكبة التطور التكنولوجي ولاسيما في مجال الاتصالات والانترنت إذ تسعى دائما إلى توفير الخدمات المعلوماتية ولعل احدثها مشروع «شبكة الالياف الضوئية» وذلك بما يكفل بناء مجتمع معلوماتي وتماشيا مع رؤية «كويت جديدة 2035».

ويأتي مشروع «شبكة الألياف الضوئية» الذي تنفذه وزارة المواصلات ضمن مشاريع متعددة لتحديث البنى التحتية في البلاد بغية ربط المنازل والشركات فيها بالإنترنت السريع في مسعى لايجاد مدن ذكية تواكب تطور ثورات عالم الاتصالات وتحسين من مستوى مؤشر البلاد ضمن الدول المتقدمة.

وفي هذا السياق، قال الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات أمس، ان شبكة الالياف الضوئية تعد أهم التقنيات في عالم الاتصال وأحد معايير الاقتصاد الناجح لقدرته على نقل المعلومات والبيانات بسرعات عالية وآمنة.

واضاف الجهاز انه يدير «الموقع الإلكتروني لشبكة الكويت للمعلومات» والذي يربط أكثر من 80 جهة حكومية ويحتوي على أكثر من 50 خدمة مبنية على الاتصال كالتراسل الحكومي على سبيل المثال ما يتيح سعات ضخمة في نقل البيانات مبينا أن مشروع شبكة الالياف الضوئية سيسهم في إحداث نقلة نوعية وتغير كبير لتلك الجهات في هذا الشأن.

وأوضح أن تطبيق مفهوم «إنترنت الأشياء» للمباني الذكية ضمن رؤية «كويت جديدة 2035» يحتاج إلى بنى تحتية تسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية مؤكدا دور مشروع شبكة الالياف الضوئية في تعزيز تلك البنى وتطوير المدن الذكية.

ومصطلح «انترنت الاشياء» هو مفهوم جديد وواسع جدا يشمل ربط الاشياء اليومية والادوات الكهربائية بعضها ببعض عبر الانترنت لتسهيل مهام المستخدمين بصورة سريعة وفعالة.

وأضاف أن توظيف هذه التقنية في دعم العمل المؤسسي في الجهات الحكومية وربطها بالأهداف والخطط الاستراتيجية في تنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع التنموية من شأنه الاسهام في تحقيق الفوائد المرجوة من مشروع الالياف الضوئية واستدامة أعمالها بكفاءة وفعالية عالية.

وأكد أن تقنية الألياف الضوئية من شأنها تحقيق إدارة افضل لتكنولوجيا المعلومات وتحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية أو الخاصة فضلا عن تحقيق المزيد من المواءمة بين تكنولوجيا المعلومات والخطط الاستراتيجية التنظيمية.

هذا وتعتبر شبكة الألياف الضوئية هي عبارة عن ألياف شفافة مرنة مصنوعة من الزجاج «السليكا» وتستخدم في الاتصالات الضوئية البصرية التي تتيح نقل الإشارات الى مسافات أبعد وبمعدلات نقل بيانات أعلى بكثير من وسائل الاتصالات الأخرى.

كما أن شبكة الألياف الضوئية لديها قدرة على حمل المعلومات بصورة سريعة جدا إذ ان نصف قطرها أقل من نصف قطر الأسلاك النحاسية التقليدية وهي أخف وزنا.

وتحد هذه التقنية من تداخل الإشارات المرسلة من خلال الألياف المتجاورة بما يضمن وضوح الإشارة المرسلة سواء كانت محادثة تليفونية أو بث تلفزيوني فضلا عن حاجتها لطاقة اقل مقارنة مع الأسلاك النحاسية.

كما أن «الألياف الضوئية» تستخدم في العديد من الاجهزة كأجهزة «استشعار قياس الإجهاد» و «درجات الحرارة والضغط» وفي «أنظمة الأمن المتقدمة» لكشف التسلل فضلا عن استخداماتها في المصانع لتحسين اداء الانتاج من خلال قدراتها التشغيلية.

