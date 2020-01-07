وطن النهار

استقبل صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد بقصر بيان صباح أمس الامير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق حيث نقل لسموه رسالة شفوية من اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة تتعلق بالعلاقات الاخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

هذا وقد حمله سموه تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة واخيه الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية سائلا سموه المولى تعالى ان ينعم على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الشقيق بمزيد من التطور والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لاخيه خادم الحرمين الشريفين.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي الجراح.

كما استقبل سموه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم.

وأقام سمو أمير البلاد بدار سلوى ظهر أمس مأدبة غداء على شرف الأمير تركي بن محمد والوفد المرافق له.

كما بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة وتقدير الى السفير منصور العتيبي مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك بمناسبة انتهاء عضوية الكويت غير الدائمة في مجلس الأمن للعامين 2018م و2019م أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه لما حققه وإخوانه أعضاء الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك وفريق الدعم من نجاح مقدر ومن أداء متميز كان محل إشادة وثناء من سموه ومن جميع من تابع جهود الوفد الدائم وإنجازاته ومن الدول العربية والصديقة مشيدا سموه بالجهود المخلصة التي بذلوها والعمل الدؤوب والمتواصل الذي قاموا به وبمشاركتهم الفعالة في مختلف جلسات ومداولات مجلس الأمن حول مختلف القضايا المعروضة وبمبادراتهم البناءة التي طرحوها وما نتج عنها من قرارات مهمة تسطر في سجل الدبلوماسية الكويتية ولما قدموه من إسهامات في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية وإبراز لدور الكويت في دعم القضايا الإنسانية وحل الخلافات بالطرق السلمية وتبني الدبلوماسية الوقائية تجسيدا للمبادىء السامية والنبيلة للدبلوماسية الكويتية ونهجها في التعاطي مع المستجدات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية كما عبر فيها سموه عن شكره لسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء على ما قدمه من إرشادات حكيمة وتوجيهات سديدة إبان توليه حقيبة وزارة الخارجية ولخالد الجارالله نائب وزير الخارجية على دعمه ومتابعته الحثيثة وجهوده الدؤوبة في التحضير والاستعداد للعضوية مكنت الوفد القيام بمهامه على الوجه الأكمل والمنشود متمنيا سموه للجميع كل التوفيق والنجاح لمواصلة مهامهم الدبلوماسية لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته في مختلف المحافل الدولية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة وتقدير الى السفير منصور العتيبي مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك ضمنها سموه خالص تهانيه لما حققه وإخوانه أعضاء الوفد وفريق الدعم من نجاح واداء متميز خلال عضوية الكويت في مجلس الأمن للعامين 2018م و2019م مشيدا سموه بما بذلوه من جهود كبيرة ومن عمل دؤوب وما قدموه من مشاركات فعالة في مختلف جلسات ومداولات مجلس الأمن وإسهامات في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية ودعم للقضايا الإنسانية متمنيا سموه لهم كل التوفيق والسداد لمواصلة مهامهم الدبلوماسية لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته في مختلف المحافل الدولية.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة وتقدير مماثلة.

من جانب آخر، استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح.

كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المعين د. نايف الحجرف.

كما استقبل نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الأمير تركي بن محمد آل سعود.

واستقبل سمو الشيخ ناصر المحمد بقصر الشويخ أمس الأمير تركي بن محمد آل سعود.

واستقبل سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف أمس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور ووزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر وسفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي خالد الجابر.

