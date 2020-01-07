وطن النهار

في ظل الثورة العمرانية والنهضة التي تشهدها البلاد في الإنشاءات والطرق، والخطوات الماراثونية للقضاء على الزحام المروري الذي لطالما شكل قلقاً كبيراً للمواطن والمقيم، عمدت الحكومة جازمة بـ«فك» مفتاح الازدحام عبر إنشاء الجسور وإعادة هيكلة الطرق وتوسعتها لايجاد السهولة واليسر في الحركة المرورية.

وأمام المشهد الجديد للطرق في البلاد والذي مازال قائماً على قدم وساق حتماً سيكون مبعث ارتياح في النفوس بعد أن تنفسنا الصعداء من الاختناق الذي كان المواطن يعانيه.

وفيما ظلت العيون تترقب التحرك الحكومي نحو طريق الدائري السابع الذي يعتبر أحد أهم المشاريع الحيوية التي تربط جنوب البلاد بشمالها بدأت بارقة البشرى تلوح في سماء الامنيات إذ إن العزم على تطويره بات قاب قوسين أو أدنى وفق مؤشرات توسعته وتطويره إلى 12 حارة فضلاً عن حارتي الأمان وخلوه من الاشارات المرورية مع وجود الضوابط الاحترازية الأمنية والمتمثلة في كاميرات مراقبة السرعة اضافة الى ضبط حركة الشاحنات، وربطه مع مطار الكويت الدولي «2» عبر نفق في «الكيلو 21» من الدائري ذاته.

ويأتي المشروع كمرحلة من مراحل تنفيذ الطريق الاقليمي الجنوبي، بحيث يمتد مشروع تطوير «الدائري السابع» من طريق الفحيحيل السريع ليصل الى ما بعد منطقة المطار المستقبلية بحوالي 5 كم باتجاه طريق الصليبية، بطول اجمالي 22 كم - طرق سريعة - اضافة الى الطرق الفرعية والمنحدرات، ويتقاطع مشروع تطوير طريق «الدائري السابع» مع العديد من الطرق الرئيسة منها طريق الملك فهد بن عبدالعزيز «طريق45» وشارع الغوص «طريق 303» وطريق الفحيحيل السريع «طريق30»، مع استحداث تقاطع عبارة عن نفق لربط طريق الدائري السابع والمنطقة الجنوبية مع منطقة المطار المستقبلية.

وتمت مباشرة الأعمال بالمشروع في 22 ديسمبر 2016 على أن يتم الانتهاء من كل الأعمال خلال أربع سنوات عند نهاية عام 2020 ويشتمل المشروع على تنفيذ 6 جسور علوية بطول اجمالي 108 كم من البلاطات المسبقة الاجهاد تمر أعلى التقاطعات الرئيسة، اضافة الى تنفيذ نفق يمر أسفل طريق الدائري السابع بطول 102 كم لربط الدائري السابع والمناطق التي يخدمها بمنطقة المطار «2» المستقبلية، وسيتم تزويد طريق الدائري السابع بـ 3 جسور مشاة مع 4 مواقف للحافلات لخدمة المواطنين.

وسيخدم المشروع عدة مناطق منها (الفنطاس، وأبوالحصانية، والعقيلة، وأبوفطيرة، ومبارك الكبير، وجابر العلي، والظهر) وهو مشروع حيوي استراتيجي تعكف الهيئة العامة للطرق والنقل البري على العمل به حالياً لتحويل الطريق الى جزء من شبكات الطرق الاقليمية، التي تتولى الهيئة تنفيذها ضمن الخطة التنموية لتحديث شبكة الطرق بهدف ربط الكويت بالدول الاقليمية شمالاً وجنوباً، مع ربط المدن السكنية الجديدة والقائمة حالياً بشبكة الطرق في الدولة، ما سيعمل على تسهيل حركة المرور وانتقال الشاحنات على هذه الطرق دون السير على شبكة الطرق الداخلية بالدولة، وبالتالي تقليل ازدحام المرور، ودعم النشاط الاقتصادي المستدام وتحقيق الرؤية التنموية للبلاد.

وسيعمل المشروع على رفع كفاءة الطريق القائم حالياً ليكون رابطاً أساسياً للمناطق الجنوبية بالعديد من المناطق الحيوية بالدولة، منها مطار الكويت الدولي، ومن شأن المشروع أيضاً تحديث جميع التقاطعات، واستبدال اشارات المرور القائمة حالياً باستخدام الجسور العلوية متعددة الأدوار، بما يضمن رفع القدرة الاستيعابية وتقليل ازدحام المرور على الطريق، وخفض نسب حوادث المرور عليه، وتحقيق مستويات عالية من الأمان والسلامة.

وتمت أيضاً الاستفادة من تجارب وخبرات الدول الأخرى في مجال التصميم الهندسي لشبكات الطرق السريعة والجسور، وعليه تمت مراعاة التوسع العمراني وزيادة كثافة المرور في البلاد بعمل دراسات مرور تتوافق مع الخطة العمرانية المستقبلية للدولة.

وللمشروع عدة مراحل مختلفة، الأولى تخص تقاطع «الدائري السابع» مع طريق الملك فهد، وجارٍ انشاء جسور على جانبي الجسور القائمة حالياً بغية فصل حركة المركبات الصاعدة من طريق الملك فهد بن عبدالعزيز عن حركة المركبات العابرة على طريق الدائري السابع، علاوة على اعادة انشاء وتطوير الجسور القائمة وازالة جميع اشارات المرور الموجودة حالياً، اضافة الى تزويد الجسور بـ 4 منحدرات والتفافات عكسية تعمل على رفع الكفاءة المرورية للتقاطع، وانتهاء تلك المرحلة بالنصف الأول من عام 2019.

أما المرحلة الثانية فهي خاصة بتقاطع الدائري السابع مع طريق الفحيحيل السريع، وجار استبدال الجسور واشارات المرور القائمة بجسور متعددة الأدوار ذات طابع معماري متميز، اضافة الى ترحيل وتطوير وحماية شبكات الخدمات المختلفة، وانتهى العمل بها بنهاية عام 2019.

في المقابل، فان المرحلة الثالثة تعنى بتطوير طريق الدائري السابع وازالة اشارات المرور القائمة، ليكون الطريق مكوناً من 12 حارة وجارٍ انشاء جسور عند تقاطع طريق الدائري السابع مع الطرق المتقاطعة معه ومنها طريق 250 وشارع الغوص وطريق 253 مع استحداث نفق يمر أسفل طريق الدائري السابع لربط الطريق بمنطقة المطار المستقبلية، وجارٍ العمل حالياً على انهاء تلك المرحلة بنهاية عام «2020».

وتراعي طبيعة المشروع الحرص والتنبيه على المقاول بانجاز العمل بأقل نسبة من الازعاج، والتي يتم تسجيل معدلاتها يومياً، والتأكد أنها تتوافق مع المعايير القياسية لقوانين الهيئة العامة للبيئة. كما تقدم تقارير للمتابعة البيئية من جهة استشارية معتمدة ومتخصصة في هذا المجال تعمل على رصد نتائج جودة الهواء أثناء تنفيذ الأعمال، ووضع الاجراءات التي من شأنها المحافظة على الاشتراطات والضوابط البيئية الموضوعة للمشروع من قبل الهيئة العامة للبيئة، وتتم متابعة تطبيق تلك الاجراءات بموقع العمل بصفة دورية، بالتنسيق مع كل الأطراف بالمشروع.

