وطن النهار

أفاد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في بلدية الكويت محمد عبدالله العراده، الأمين العام المساعد للعلاقات العربية والدولية للاتحاد العربي للبلديات، بأن وفداً من مجلس إدارة نقابة العاملين في بلدية الكويت قام بمقابلة وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس وليد الجاسم، الذي بدوره رحب بوفد النقابة مبدياً سعادته باهتمامهم بمطالب وحقوق موظفي البلدية وأنه يؤكد حرصه التام والكامل بالتعاون مع النقابة وتقديم الدعم والمساندة لهم من أجل إضافة أي مكاسب جديدة للعاملين من شأنها أن تساهم في تحسين أوضاعهم الوظيفية وتحقيق المزايا لهم حتى يكون حافزاً لهم على بذل المزيد من الجهود التي من شأنها رقي العمل في البلدية، وعقب ذلك قام وفد النقابة بعرض ثلاثة مطالب عادلة وضرورية تهم شريحة كبيرة من العاملين في بلدية الكويت، تمثلت بـإعادة صرف بدل الانتقال للعاملين في الوظائف ذات الطابع الهندسي من خلال إدراجه في القرار رقم 17 لسنة 2012 الصادر من مجلس الخدمة المدنية، واستحداث مسمى جديد اخصائي بيئي أو باحث بيئي لحملة المؤهل الجامعي تخصص علوم بيئة. وتغيير نظام ساعات العمل في المراكز الحدودية.

وأشار العراده إلى أن الوزير وافق على المطالب الثلاثة العادلة من خلال مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لسرعة الموافقة وعرض المطالب على ديوان الخدمة المدنية. ونوه العرادة إلى أن العاملين في الوظائف ذات الطابع الهندسي في البلدية من الكفاءات الوطنية الذين يؤدون واجبهم الوطني والوظيفي بإخلاص وأمانة ويشاركون في النهضة التنموية والعمرانية وأداء الخدمات الضرورية والحيوية للوطن وللمواطنين، وهي أعمال جليلة وشاقة ويتحملون الكثير من المخاطر والتعرض للصعاب، مثلهم في ذلك مثل قرنائهم وزملائهم الآخرين، كما يقع عليهم العبء الأكبر من العمل الميداني والفني وتحمل الكثير من الصعاب.

وقال العرادة إن العاملين الحاصلين على المؤهل الجامعي تخصص علوم بيئة وقع عليهم ظلم كبير لعدم حصولهم على بدلات تتناسب مع مؤهلهم الدراسي كما أنهم كفاءات وطنية تعمل على تنفيذ خطة الطوارئ البيئية المتعلقة بحالات الكوارث والمخاطر والتأكد من الاشتراطات والمعايير البيئية ومدى مطابقتها في جميع المشاريع وخطط التنمية العمرانية والقيام بكل الدراسات البيئية ووضع السياسات البيئية ذات العلاقة بأنشطة البلدية.

وذكر العرادة أن العاملين في إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية وإدارة النظافة في المراكز الحدودية يعملون بكل طاقاتهم ويقع عليهم عبء كبير في مجال عملهم ويتحملون الصعاب من أجل الارتقاء بالعمل، حيث أن طبيعة عملهم بتلك المناطق البعيدة صعبة للغاية لذلك تقدمت النقابة باقتراح متمثلاً في تغيير نظام ساعات العمل في تلك المراكز من نظام 24 ساعة عمل و 48 ساعة راحة إلى نظام 48 ساعة عمل و96 ساعة راحة وذلك أسوة بنظام العمل في الجهات الأخرى مثل الإدارة العامة للإطفاء والإدارة العامة للجمارك ووزارة الصحة.

وأشاد العرادة والوفد المرافق له بحسن تفهم الوزير ورحابة صدره متداركاً ونشكره على تعاونه ودعمه للعمل النقابي ونقابة البلدية، حيث أن تلك المطالب العادلة التي تصب في مصلحة العاملين ومن أجل تطوير العمل في البلدية وازدهاره حتى تتواصل مسيرة البلدية في المشاركة في خدمة المواطنين والمقيمين ورفعة شأن الكويت، لاسيما ان البلدية من أهم الأجهزة الحكومية في الكويت نظراً لما تضطلع به من مهام ومسؤوليات جسيمة تمس مصالح وحياة المواطنين في كل المجالات، وأن النقابة تثمن هذا الموقف الطيب والمؤيد للحقوق والمطالب العمالية العادلة للعاملين في البلدية. وأكـد العرادة أن مجلس إدارة النقابة سوف يتابع عن كثب وبصفة مستمرة جميع المراحل والخطوات الخاصة بهذه المطالب العادلة لدى كل الجهات المختصة في الدولة، كما أن النقابة عازمة على مواصلة جهودها بكل إصرار وعزيمة حتى تتحقق هذا المطالب العمالية العادلة وترى النور قريباً بإذن الله.

