صباح الإنسانية

أيدت محكمة الاستئناف في الجوف بالمملكة العربية السعودية حكما بقتل وصلب مواطن عرف باسم «السفاح المقنع» يبلغ من العمر 35 عاما، بعد ثبوت ادانته بما نسب اليه من عمليات سطو مسلح وتنفيذ عشرات من عمليات السلب وسرقة السيارات، واطلاق النار على دوريات الأمن، واصابة اثنين من رجال الأمن، ومقتل مقيم سوداني متأثرا بجراحه، وانتهاكه عرض ابنة شقيقته. ووفقا لما نشرته صحيفة «عكاظ»، اعتبرت المحكمة ما أقدم عليه الجاني ضربا من ضروب الحرابة والسعي في الأرض فسادا. ودانت المحكمة الجاني بـ20 دليلا لتقرر لجنة من ثلاثة قضاة معاقبة المدان بتنفيذ حد الحرابة في حقه، واقترحت الدائرة القضائية تنفيذ حكم القتل والصلب في مكان عام، قبل أن تصادق عليه محكمة الاستئناف ويصبح نهائيا واجب النفاذ ولا عفو فيه.

وطبقا لحيثيات الحكم، كان الجاني ينفذ بمعدل جريمة الى جريمتين في اليوم الواحد وبمعاونة أحد أقاربه.

وحصرت «عكاظ»، ما يزيد على 90 عملية سطو مسلح أدين فيها الجاني، خلاف عمليات تهريب وترويج المخدرات وسلب مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة وتنفيذ عمليات اجرامية في مناطق ومدن عدة. وسلب الجاني من ضحاياه مئات الآلاف من الريالات، خلاف أجهزة الجوالات والسيارات ومقتنياتهم الشخصية، وكان يحمل سكينا ورشاشا بشكل مستمر، اضافة الى لبسه قناعا وقفازات في يديه. وبدأت الأجهزة الأمنية في ملاحقة السفاح عقب تلقيها بلاغات عن عدة جرائم تنفذ بالسيناريو ذاته، ليتم تتبع الجرائم من خلال فريق متخصص، وتمت ملاحقة الجاني الذي هرب في احدى المرات الى الجبال، لتتم الاطاحة به من قبل دوريات المباحث الجنائية السرية عقب محاصرته.

